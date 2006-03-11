مسابقات قهرماني شناي موزون بانوان كشور در كرمانشاه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين رقابتها در دو رشته روتين ( شناي موزون با زمان تعيين ) و فيگور ( اجراي تك حركت ) برگزارخواهد شد. بر اساس اعلان كميته شناي موزون فدراسيون شنا، مسابقه هاي روتين در رده سني آزاد و رقابت هاي فيگور در دو رده سني جوانانو بزرگسالان انجام مي شود و تاكنون 8 استان تهران ، كرمانشاه ، آذربايجان شرقي ، اصفهان ، زنجان ، كرمان ، يزد و سمنان براي شركت در اين مسابقات اعلام آمادگي كرده اند.

همچنين قبل از برگزاري مسابقات شناي موزون دو دوره كلينيك باز آموزي با حضور 20 داور قضاوت كننده اين دوره از رقابتها بر پا مي شود كه تدريس كلاس فوق الذكر را افسانه تيموري سرپرست فني و سرداور مسابقات بر عهده خواهد داشت. مسابقات شناي موزون طي روزهاي 21 و 22 ( روتين) و 23 اسفند ماه ( فيگور ) در استخر پاسارگاد كرمانشاه برگزار مي شود. شهريور ماه گذشته اولين دوره رقابتهاي فيگور در رده سني نونهالان و نوجوانان در تبريز انجام شد.