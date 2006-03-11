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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱

رئيس شوراي پاپي صلح و عدالت:

اسلام در مدارس دولتي ايتاليا تدريس شود

رئيس شوراي پاپي صلح و عدالت با تأكيد بر اينكه احترام ديني نبايد گزينشي باشد، تدريس دين اسلام در مدارس دولتي ايتاليا را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي اي كي آي، كاردينال مارتينو در حاشيه همايش اديان و صلح در مركز فرهنگي فرانسه در رم اظهار داشت: علت عدم تدريس دين اسلام در مدرسه اي با 100 دانش آموز مسلمان، غيرقابل درك است.

مارتينو با اشاره به ادعاي اروپا و ايتاليا مبني بر داشتن سطح بالايي از دموكراسي اظهار داشت كه نمي توان از تدريس اسلام در مدارس سرباز زد. اگر ايتاليا داراي تنوع ديني است بايد به هويت فرهنگي و ديني آنها احترام بگذاريم.

اظهارات اين اسقف درست چند روز پس از درخواست اتحاديه سازمانها و جوامع اسلامي ايتاليا مبني بر مطالعه دين اسلام در مدارس دولتي صورت گرفت.

اتحاديه سازمانها و جوامع اسلامي ايتاليا خواستار به روز كردن اطلاعات كتابهاي درسي اسلامي و حذف اطلاعات  نادرست آن شد تا كتابهاي درسي چهره حقيقي اسلام و مسلمانان را نشان دهند.

اين گروه پوششي اسلامي تعداد مسلمانان ايتاليا را  2/1 ميليون نفر تخمين زده است، اما آمار رسمي درباره تعداد دانش آموزان مسلمان در مدارس دولتي در دسترس نيست.

اين كاردينال كاتوليك تصريح كرد: آزادي ديني يكي از حقوق بنيادين بشري است كه بايد از آن حمايت شود.

روزنامه گاردين در شماره امروز خود نوشت: اين اظهارات، انتقادهاي بسياري را از سوي سياستمداران ايتاليايي و احزاب سياسي به همراه داشته است .

کد مطلب 301580

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