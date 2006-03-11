اسلام در مدارس دولتي ايتاليا تدريس شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي اي كي آي، كاردينال مارتينو در حاشيه همايش اديان و صلح در مركز فرهنگي فرانسه در رم اظهار داشت: علت عدم تدريس دين اسلام در مدرسه اي با 100 دانش آموز مسلمان، غيرقابل درك است.

مارتينو با اشاره به ادعاي اروپا و ايتاليا مبني بر داشتن سطح بالايي از دموكراسي اظهار داشت كه نمي توان از تدريس اسلام در مدارس سرباز زد. اگر ايتاليا داراي تنوع ديني است بايد به هويت فرهنگي و ديني آنها احترام بگذاريم.

اظهارات اين اسقف درست چند روز پس از درخواست اتحاديه سازمانها و جوامع اسلامي ايتاليا مبني بر مطالعه دين اسلام در مدارس دولتي صورت گرفت.

اتحاديه سازمانها و جوامع اسلامي ايتاليا خواستار به روز كردن اطلاعات كتابهاي درسي اسلامي و حذف اطلاعات نادرست آن شد تا كتابهاي درسي چهره حقيقي اسلام و مسلمانان را نشان دهند.

اين گروه پوششي اسلامي تعداد مسلمانان ايتاليا را 2/1 ميليون نفر تخمين زده است، اما آمار رسمي درباره تعداد دانش آموزان مسلمان در مدارس دولتي در دسترس نيست.

اين كاردينال كاتوليك تصريح كرد: آزادي ديني يكي از حقوق بنيادين بشري است كه بايد از آن حمايت شود.

روزنامه گاردين در شماره امروز خود نوشت: اين اظهارات، انتقادهاي بسياري را از سوي سياستمداران ايتاليايي و احزاب سياسي به همراه داشته است .