به گزاش خبرگزاري "مهر" از كرج، دو كتاب با عنوان "شعبده بازيگري" و "بازيگري در قاب" نوشته كيانيان همزمان با برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب در پيشخوان كتابفروشي ها عرضه خواهد شد.
كيانيان كه هم اكنون مشغول بازي در جديدترين كار اصغر هاشمي با عنوان "يك مشت پر عقاب" است، قرار است كتابهاي خود را براي اولين بار در نمايشگاه كتاب به علاقمندان عرضه كند.
وي همچنين سه فيلم سينمايي به نامهاي "زاگرس" به كارگرداني محمدعلي نجفي، "باغ فردوس ساعت پنج بعد از ظهر" به كارگرداني سيامك شايقي و "كارگران مشغول كارند" به كارگرداني ماني حقيقي را در نوبت اكران دارد.
يك فيلم نود دقيقهاي تلويزيوني به نام "اسب" نيز با بازي كيانيان به زودي از يكي از شبكههاي سيما پخش خواهد شد.
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