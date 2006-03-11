بازتاب خوشي ها و ناخوشي هاي اجتماعي، تم تابلوهاي من است / نمايشگاه گروهي به آثار هنرمندان لطمه مي زند

به گزارش خبرنگارتجسمي " مهر" ، " مينو قهرماني " با اعلام اين مطلب در خصوص آثار خود گفت : ده اثر فيگوراتيو كه با قرار گرفتن در فضاهاي ذهني، به نوعي اكسپرسيونيستي شده اند، در نمايشگاه انفرادي خود به معرض نمايش عمومي گذاشته ام.

نقاش معتقد است : اين آثار در واقع بازتابي از خوشي ها و ناخوشي هاي اجتماعي است . نقش ها و رنگ هايي كه من همواره درجريان خلق اين آثار به كار گرفته ام، به نوعي مبين حالات و آلام انساني است. چهره انسان ها براي من در امر نقاشي منبع الهام خوبي بوده است. به طوري كه توانسته ام با استفاده از اين چهره ها، آن چه مي خواستم به زبان بياورم را به وسيله بوم و رنگ به تصوير كشم .

" قهرماني " مي گويد : همينطور از چهره انسان ها در اشكال كولاژ استفاده كرده ام . من هميشه تصور مي كردم، درچشمان و اساسا چهره حيوانات، حسي وجود دارد كه درقياس با انسان ها قوي تراست . گرچه در نمايش اين آثار سعي كردم تم هاي انساني را محور اصلي نقاشي هايم قرار دهم، اما در كنار آن، مي خواستم حس عجيبي كه درچهره حيوانات به چشم مي خورد را نيز به تصويركشم .

وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگارتجسمي "مهر" كه آثار شما بيشتر عيني گرايي را دربرمي گيرد يا مفاهيم ذهني را ؟ مي گويد : آثار من به نوعي مدرن محسوب مي شود . درنقاشي مدرن نيز ذهنيت بيش از هر چيز ديگري حاكم است . درواقع ذهنيت و فرم هايي كه نقاش آن را به درون اثر تزريق مي كند، چارچوب هاي اصلي يك اثر را تشكيل مي دهند. اين دو اگر به شكل صحيح دراثر به كارگرفته شوند ، مي توانند تا آن جا پيش روند كه حتي محتوا را نيز تحت تاثير قرار دهند .

درسومين نمايشگاه انفرادي اين نقاش ، ده اثر تماتيك با مفاهيم انساني به چشم مي خورد. قطع بيشتر اين تابلوها بزرگ است. مينو قهرماني قريب به پانزده سال است كه به تدريس رشته نقاشي مشغول است. وي به شركت درنمايشگاه گروهي اعتقاد چنداني ندارد و درتوضيح آن مي گويد : آثار من تا حدودي شخصي است . بنابراين با شركت درنمايشگاه گروهي، هم به اثرمن لطمه وارد مي شود و هم به كار ديگر هنرمندان . ازاين روي من تا امروز نتوانسته ام خود را براي شركت دريك نمايشگاه گروهي آماده كنم .

نمايشگاه آثار " مينوقهرماني " تا روز پنج شنبه 25 اسفندماه درگالري سيحون ادامه خواهد داشت .