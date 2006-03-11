دانش جعفري در مقابل خبرنگاران داخلي و خارجي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي قصد دارد در اين برنامه خبري عملكرد اقتصادي دولت در شش ماهه گذشته از آغاز به كار آن را تشريح مي كند.

وي كه گفته مي شود به دلايل برخي مسايل تحت فشار است، اين مصاحبه مطبوعاتي را ترتيب داده است.

عملكرد يكساله وزارت اقتصاد، سياست هاي اجرايي دولت براي كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم و دستاوردهاي اقتصادي دولت در شش ماهه گذشته از ديگر موضوعاتي است كه دانش جعفري به آن در اين مصاحبه خواهد پرداخت.

وي احتمال دارد سرنوشت نامعلوم ارزهاي كه از فروش سهام تيسن كروپ آلمان نصيب ايران در دولت گذشته شده است را نيز اعلام كند.

در همين حال، صفدر حسيني وزير سابق اقتصاد گفته است: ايران قبلا سهامي در تيسن كروپ داشته است و در سال 1382 بخشي از آن را با قيمت بسيار خوبي فروخته است .

وي افزوده است: در مجموع دارايي هاي شركت سرمايه گذاري خارجي از پرتفوي مالي خوبي برخوردار است كه از آن براي بهره گيري و بازدهي طرح‌ها استفاده مي شود .

گفتني است، وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماهه گذشته تنها يك بار به صورت اختصاصي به جمع خبرنگاران داخلي و آنهم در حاشيه برگزاري دومين كنفرانس فني مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي در سالن معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه آمده است.