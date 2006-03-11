مجموعه آثار " مهدي اخوان لنگرودي " در ايران منتشر مي شود





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، مجموعه آثار داستاني و شعري مهدي اخوان لنگرودي كه از سال 1343 به بعد ، نگاشته شده است ، در قالب يك مجموعه در ايران به چاپ خواهد رسيد .

اين مجموعه كه شامل آثار منتشر نشده و برخي از كتابهاي اوست كه پيش از اين در ايران به چاپ رسيده ، قرار است به زودي ازسوي نشر ثالث منتشر شود .

همچنين مجموعه اي از سروده هاي اين شاعر ايراني مقيم وين ( اتريش ) در قالب كتابي با عنوان " گل يخ " به زودي روانه پيشخوان كتابفروشي ها خواهد شد .

به گزارش مهر ، در مجموعه " گـل يـخ " 150 قطعه از تازه ترين سروده هاي وي كه تاكنون در هيچ كتابي به چاپ نرسيده ، درج مي شود .

اخوان لنگرودي هم اكنون سرگرم كار بر روي آخرين رمان خود با عنوان « پنج شنبه سبز» است ، اين رمان كه مراحل نهايي ويرايش و نگارش را پشت سر مي گذارد به زودي براي انتشار به ايران فرستاده خواهد شد .

به گزارش مهر ، نثر ثالث همچنين قصد دارد چاپ مجدد ترجمه مهدي اخوان لنگرودي از اشعار " خمينس " را روانه پيشخوان كتابفروشي ها كند .

اين شاعر و نويسنده ، چندين سال است كه مشغول كار بر روي " دايره المعارف شعر فارسي و شاعران فارسي گوي معاصر" است كه به پيشنهاد احمد شاملو كار بر روي آنرا آغاز كرده است .

مهدي اخوان لنگرودي در سال 1324 در شهرستان لنگرود متولد شد ، او تحصيلات خود را تا مقطع متوسطه درشهرستان لنگرود گذراند و پس از آن وارد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شد .

وي مدتي بعد تحصيل در رشته ادبيات را نيمه كاره رها كرد و وارد رشته جامعه شناسي شد و مدرك ليسانس خود را در اين رشته گرفت و براي ادامه تحصيل به اتريش رفت و در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه وين مشغول به تحصيل شد ، كه مدتي بعد آن را نيز نيمه كاره رها كرد و به طور جدي مشغول نوشتن شد .

از مهدي اخوان لنگرودي تاكنون در ايران كتابهاي : « ارباب پسر» ، « چوب وعاج » ، « نقره وآب » ، « درخم آهن » و حدود 10 عنوان كتاب شعر و رمان ديگر به چاپ رسيده است .