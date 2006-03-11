ابراز تمايل هريسون فورد براي همكاري با جورج كلوني

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه اعلام كرد به حدي تحت تاثير فيلم "شب بخير و موفق باشيد" قرار گرفته كه تمايل دارد در پروژه بعدي جورج كلوني به نقش آفريني بپردازد.



هنرپيشه 64 ساله سينما اعلام كرد كه او به ندرت به تماشاي فيلم هاي سينمايي مي نشيند اما فيلم كلوني كه با محوريت يك تيم خبري كليد خورده و رويدادهاي مربوط به دهه 1950 را ر وايت مي كند به شدت وي را تحت تاثير قرار داده است.



فورد گفت: "چندي پيش فيلم "شب بخير و موفق باشيد" را ديدم و بايد بگويم كه به نظر من اين اثر واقعاً شگفت انگيز است. داستان فيلم حيرت انگيز است و به وضوح از اوضاع فرهنگي ما سخن مي گويد. اگر كلوني بار ديگر بر مسند كارگرداني تكيه زند، بي ترديد من تمايل دارم در فيلمش بازي كنم." فيلم "شب بخير و موفق باشيد" امسال نامزد دريافت تنديس اسكار بهترين فيلم بود، اما مغلوب فيلم "تصادف" شد.



هريسون فورد واپسين بار با فيلم "ديوار آتش" در عرصه رقابت ها حضور داشت. اين اثر شرح حال ماموري را روايت مي كند كه در آستانه بازنشستگي است اما در پي يك گروگانگيري ناگزير به انجام خواسته گروهي خلافكار مي شود. از جمله پروژه هاي آينده اين هنرپيشه مي توان به فيلم هاي "اينديانا جونز 4"، "نبرد فلوجه" و "شكار انسان" اشاره كرد.