  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

تير ماه سال آينده :

دومين نشست مجمع عمومي اتحاديه صنفي دانشجويان كشور در همدان برگزار مي شود

دومين نشست مجمع عمومي اتحاديه صنفي دانشجويان كشور در همدان برگزار مي شود

دومين نشست مجمع عمومي اتحاديه صنفي دانشجويان كشور تير ماه سال آينده در دانشگاه بوعلي سينا برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اين نشست با حضور شوراهاي صنفي دانشجويان دانشگاه هاي عضو كه تحت پوشش وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نيرو و وزارت دفاع هستند، برگزار مي شود. 

اساسنامه اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي كشور در دهمين نشست سراسري شوراهاي صنفي در اصفهان تصويب شد و اركان اين اتحاديه در اين نشست شكل گرفت.

"شوراي هماهنگي و پيگيري تشكيل اتحاديه صنفي دانشجويان" در نقش هيات موسس اين اتحاديه به تشكيل اولين مجمع عمومي آن در دانشگاه صنعتي اصفهان پرداخت و در پايان اين نشست با شكل گيري ساختار اتحاديه صنفي دانشجويان كشور ملغي شد.

کد مطلب 301597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها