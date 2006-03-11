دومين نشست مجمع عمومي اتحاديه صنفي دانشجويان كشور در همدان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، اين نشست با حضور شوراهاي صنفي دانشجويان دانشگاه هاي عضو كه تحت پوشش وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نيرو و وزارت دفاع هستند، برگزار مي شود.
اساسنامه اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي كشور در دهمين نشست سراسري شوراهاي صنفي در اصفهان تصويب شد و اركان اين اتحاديه در اين نشست شكل گرفت.
"شوراي هماهنگي و پيگيري تشكيل اتحاديه صنفي دانشجويان" در نقش هيات موسس اين اتحاديه به تشكيل اولين مجمع عمومي آن در دانشگاه صنعتي اصفهان پرداخت و در پايان اين نشست با شكل گيري ساختار اتحاديه صنفي دانشجويان كشور ملغي شد.
نظر شما