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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

با تاييد رئيس جمهور؛

سود بازرگاني ماهي آزاد 22 درصد كاهش يافت

با تصويب هيات وزيران، سود بازرگاني ماهي آزاد 22 درصد كاهش يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/12/1384 به تأييد رياست جمهوري رسيده و با شماره "84782/ت34579ك" به وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي ابلاغ شده است.

 وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 كاهش سود بازرگاني ماهي آزاد مشمول رديف 03032200 از (26%) به (4%) را تصويب نمودند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/12/1384 به تأييد رياست جمهوري رسيده و با شماره84782/ت34579ك به وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي ابلاغ شده است.

کد مطلب 301600

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