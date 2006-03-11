سود بازرگاني ماهي آزاد 22 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/12/1384 به تأييد رياست جمهوري رسيده و با شماره "84782/ت34579ك" به وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي ابلاغ شده است.

وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 كاهش سود بازرگاني ماهي آزاد مشمول رديف 03032200 از (26%) به (4%) را تصويب نمودند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/12/1384 به تأييد رياست جمهوري رسيده و با شماره84782/ت34579ك به وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي ابلاغ شده است.