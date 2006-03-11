ايران دو نماينده در بخش مسابقه جشنواره تونس دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران، جشنواره FIFEJ تونس طي روزهاي 28 اسفند 84 لغايت 5 فروردين 1385 در اين كشور و در پنج بخش فيلم هاي كوتاه و بلند كودكان و نوجوانان، مسابقه بين الملل، اطلاعات سينمايي، ويدئويي و چشم انداز برگزار خواهد شد و فيلم كوتاه "پنجره اي رو به آفتاب" ساخته بيژن زمان پيرا و از توليدات انجمن و فيلم انيميشن "حفره" به كارگرداني وحيد نصريان و تهيه كنندگي "مركز"، در بخش مسابقه بين المللي جشنواره، به نمايش عمومي در خواهند آمد.

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