دریاچه های زمین با سرعت زیادی گرم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا) با همکاری بنیاد ملی علوم این کشور تحقیقات گسترده ای را در زمینه اثرات منفی گرمایش زمین بر دریاچه های این سیاره انجام داده و به نتایج نگران کننده ای هم رسیده اند.

این پروژه مشترک که با تکیه بر مشاهدات ماهواره ای انجام شده حاوی جزئیات متعددی است که در Geophysical Research Letters منتشر شده است.

دانشمندان از داده های ماهواره ای و اندازه گیریهای زمینی مربوط به ۲۳۵ دریاچه شاخص سراسر جهان استفاده کرده اند. همچنین بخش قابل توجهی از داده های به کار گرفته شده در این بررسی مربوط به آنالیز تغییرات جوی طی ۲۵ سال گذشته بوده است.

سام هوک، مدیر Science Division آزمایشگاه پیش رانش ناسا و از دانشمندان این پروژه تحقیقاتی می گوید: ما در این بررسی به دنبال کشف این واقعیت بوده ایم که دریاچه های سراسر زمین در واکنش به تغییرات جوی چه رفتاری از خود نشان می دهند.

به گفته این دانشمند، دریاچه های سراسر زمین در هر دهه ۳۴ صدم درجه سلسیوم گرمتر می شوند. در این میان فاکتورهای مختلفی نقش دارند که تراکم پوشش ابری از جمله آنهاست.

یکی از نکات جالب توجه در این بررسی کشف این واقعیت بوده که در برخی مناطق جهان، دریاچه ها گرمتر از هوای محیط اطرافشان هستند.

به عقیده دانشمندان افزایش دمای زمین می تواند لطمات جدی به اکوسیستم های اطراف دریاچه ها وارد کند. در نتیجه شرایط برای ماهیان و افرادی که از این منابع استفاده می کنند سخت تر می شود.