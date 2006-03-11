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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

به دنبال حضور گسترده مردم پيش بيني شد ؛

افزايش 25 درصدي كمكهاي مردمي در شور نيكوكاري امسال

افزايش 25 درصدي كمكهاي مردمي در شور نيكوكاري امسال

بر اساس آمار اوليه ميزان كمكهاي نقدي و غير نقدي مردم كشور در شور نيكوكاري امسال ، پيش بيني مي شود اين كمك ها نسبت به سال گذشته 25 درصد افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، رئيس ستاد احسان و نيكوكاري كميته امداد امام خميني اعلام كرد: بر اساس آمارهاي به دست آمده تا اين لحظه ، مردم استان تهران بيش از يك ميليارد تومان به صورت نقدي و غير نقدي در روز شور نيكوكاري به نيازمندان كمك كردند.

منصور قمشه افزود: هم اكنون در حال جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به كمكهاي مردمي نقدي وغير نقدي در روز شور نيكوكاري در استانهاي ديگر هستيم و طي 2 روز آينده نتايج به دست آمده ، اعلام مي شود.

وي خاطر نشان كرد: توزيع كمكهاي نقدي به محض پايان يافتن آمار جمع آوري و تفكيك كمكها بر حسب نياز به استانهاي محروم كشور ارسال مي شود.

رئيس ستاد احسان و نيكوكاري در مورد ميزان داروهاي جمه آوري شده تاكيد كرد: با توجه به اينكه جمع آوري داروها يك كار كارشناسي و فني است و همچنين نيروي مقاومت بسيج متولي آن است ، به همين دليل آمار و توزيع آن نيز توسط آنها صورت مي گيرد و تاكنون نيز آمار دقيق اعلام نشده است.

کد مطلب 301604

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