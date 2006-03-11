راه هاي حمايت ازملت فلسطين درديدار رهبران حماس با سعود الفيصل

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي الجزيره ، هيئتي ازحماس كه روزگذشته وارد رياض شد با سعود الفيصل وزيراموخارجه عربستان ديدارو به مذاكره پرداخت.

رهبران حماس دراين ديدارراه هاي حمايت و پشتيباني رياض را ازملت فلسطين مورد بررسي قراردادند.

محمد نزال يكي ازرهبران اين جنبش اعلام كرد: قراراست هيئت اعزامي جنبش حماس به رياست خالد مشعل با ملك عبدالله پادشاه عربستان ديداركند.

درخلال سفر رايس به عربستان كه اخيرا انجام شد سعود الفيصل دعوت واشنگتن را براي به حاشيه راندن حماس رد كرد و گفت: سفرهيئتي ازرهبران حماس به عربستان بدون هيچ شرطي انجام مي شود.

سعود الفيصل، پيش ازاين اعلام كرد دولت عربستان هيچ شرطي پيش راه حماس براي به رسميت شناختن اسرائيل و پذيرفتن توافقات اسرائيلي- فلسطيني قرارنمي دهد.

عزت الرشق عضو دفترسياسي جنبش حماس درگفتگو با العربيه با اعلام اين مطلب كه عربستان يكي ازبزرگترين كشورهاي كمك كننده به ملت فلسطين بوده ، مذاكرات با سعود الفيصل را مثبت خواند.

اين سفرازسال 1998 اولين سفررهبران حماس به عربستان به شمارمي رود. سفررهبران حماس درحالي به عربستان انجام شد كه درروز5 ماه جاري اين رهبران به دعوت مسكو به روسيه پاسخ دادند.رهبران حماس نتايج اين ديداررا مثبت ارزيابي كردند.

همچنين اخيرا نشريه المناردريكي ازشماره هاي خود ازسفرماه آينده رهبران جنبش حماس به رياست خالد مشعل به 5 كشور اروپايي ازجمله آلمان و فرانسه خبرداد.