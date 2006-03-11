حمايت نيكول كيدمن از جيمز باند جديد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه كه به پاس نقش آفريني در فيلم "ساعت ها" تنديس اسكار را در كارنامه هنري خود ثبت كرده به تازگي به جمع حاميان دنيل كريگ پيوسته است. عملكرد كريگ در روزهاي آغاز فيلمبرداري فيلم "كازينو رويال" به گونه اي بود كه انتقاد دوستداران شخصيت مامور دو صفر هفت را در پي داشت.



بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه او براي ايفاي نقش مامور بريتانيايي مناسب نيست، اما كيدمن تاكيد كرد كه كريگ يكي از بهترين بازيگران انگلستان است و طرفداران جيمز باند بايد بسيار خوشحال باشند كه او در اين فيلم بازي مي كند.



وي گفت: "به نظر من حضور دنيل كريگ در فيلم "كازينو رويال" بسيار تاثيرگذار خواهد بود. او بازيگر توانايي است و تا به حال موفقيت هاي بسياري را به دست آورده است."



كيدمن و كريگ در فيلم "ديدار" با يكديگر به تشريك مساعي پرداختند. اين اثر كه نام اليور هرشبيگل را در مقام كارگردان دارد در گونه سينمايي علمي – تخيلي جاي مي گيرد و شرح حال يك روانشناس واشنگتني را روايت مي كند كه به خاستگاه يك بيماري واگيردار دست مي يابد.