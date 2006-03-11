  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

حسن كامران در تذكر آيين نامه اي ؛

هيات رئيسه در زمان بررسي بودجه با مرخصي نمايندگان موافقت نكند

نماينده اصفهان با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه از مهمترين كارهاي نمايندگان مجلس است، از غيبت حدود يكصد نماينده در جلسه علني امروز انتقاد كردو گفت: هيات رئيسه نبايد با مرخصي نمايندگان در شرايط حساس فعلي موافقت مي كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسن كامران در تذكر آيين نامه اي خود اظهار داشت: در طول سال بحث بودجه و بررسي آن مهمترين كار نمايندگان مجلس است و چنين وضعي در شرايط اينچنيني پسنديده نيست و هيات رئيسه هم اگر قرار مرخصي دهد بهتر است در اين شرايط با مرخصي نمايندگان موافقت نكند.

وي تصريح كرد: متاسفانه به دليل غيبت نمايندگان، در طول بررسي گاه و بي گاه مجبوريم براي آنكه عدد پيدا كنيم جلسه را معطل نگه داريم.

كامران گفت: من خواهش مي كنم هيات رئيسه ساز و كاري به وجود آورد كه چنين مشكلي در بررسي بودجه به عنوان مهمترين مسئله كاري مجلس پيش نيايد .

حداد عادل در پاسخ به تذكر كامران گفت: تذكر شما نسبت به غيبت نمايندگان ووارد است ولي تذكر شما به هيات رئيسه وارد نيست زيرا هيات رئيسه در راستاي ايفاي وظايف خود مراقب است كه در دادن مرخصي ها نصاب و اهميت طرح ها و لوايح را رعايت كند.

