اعزام زائران عمره 85 بدون هيچ تغييري انجام مي شود

ابوالحسن رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون در حال بررسي و برنامه ريزي براي متقاضياني هستيم كه قرار بود اعزام آنان به عمره مفرده از 21 اسفند آغاز شود تا بتوانيم پروازهاي جايگزين و همچنين هتلهايي نيز براي اقامت زائران پيدا كنيم.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به تعويق زماني پروازها ، تمامي اعزامها قبل از پايان اسفند با تاخير صورت مي گيرد و مابقي پروازها پس از آن در زمان و تاريخهاي اعلام شده انجام مي شود.

معاون سازمان حج و زيارت با توجه به اينكه تعويق اعزام زائران به عمره مفرده مشكلات بسياري ايجاد خواهد كرد ، افزود: به همين دليل با وزارت حج عربستان مذاكراتي انجام داده و درخواست خسارت كرده ايم كه بزودي به اين امر رسيدگي مي شود.

رضوي گفت: مرحله دوم انتخاب كاروانها از 17 فروردين 85 آغاز و 31 ارديبهشت به پايان مي رسد و اعزام اين افراد نيز از اول خرداد تا پايان شهريور به طول خواهد انجاميد.