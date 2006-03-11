به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه كه در زمره پركارترين بازيگران سينما جاي دارد عنوان كرد كه موفقيت در گيشه فروش براي وي ملاك سنجش نيست و آنچه برايش اهميت دارد اين حقيقت است كه فيلم "ماندن" با تحسين منتقدان مواجه شده است.



فيلم "ماندن" به سبب اختلاف ميان مارك فاستر كارگردان و توزيع كنندگان نتوانست به فروش دلگرم كننده اي در آمريكا دست يابد. با اين وجود مگرگور معتقد است كه اين فيلم از خميرمايه خوبي برخوردار است.



او مي گويد: "مردم تفسير و تعابير متفاوتي از يك اثر دارند و به نظر من اين مسئله بسيار خوب است. براي من مهم نيست فيلم هايي كه در آنها بازي مي كنم در گيشه خوش اقبال باشند يا خير. من تنها به اين دليل در اين پروژه ها بازي مي كنم كه آنها را دوست دارم و در اين ميان پتانسيل فيلم براي موفقيت در گيشه برايم مهم نيست. البته اين حرف به اين مفهوم نيست كه ميانه خوبي با موفقيت و كاميابي ندارم. بي ترديد حضور در فيلم هاي پرفروش هيجان انگيز است اما بايد اين نكته را نيز مد نظر داشت كه چنين موفقيتي پي در پي تكرار نمي شود."



"ماندن" شرح حال پروفسور دانشگاه ايوي ليگ را روايت مي كند كه تمامي تلاشش را به كار مي گيرد تا از خودكشي يكي از شاگردانش جلوگيري كند.