به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه كه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي ابلاغ شده است،‌ هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد و ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت يا پاره ‌وقت در دستگاههاي اجرايي تا تاريخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاريخ مذكور كلاً ممنوع مي‌باشد.

افرادي كه قبل از تاريخ ياد شده در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت به كار گرفته شده‌اند، مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي بر اساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ مصوب 1375 ـ با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميه‌ هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه در اولويت استخدام قرار دارند.

همچنين شركتهاي دولتي براساس فرآيند مذكور در ماده (9) تصويب‌ نامه يادشده و با اخذ مجوز از هيئت وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند مي‌ باشند.

بر اساس بند دوم اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور نيز موظف است تا پايان خرداد 1385 نسبت به تنظيم طرح طبقه‌ بندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت از قبيل مسؤول دفتر، امور دفتري، ماشين ‌نويسي، نگهباني، سرايداري، بهداشتي درماني، فرهنگي، آموزشي، فني و عمراني، حسابداري و راننده مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنان مي ‌باشد، اقدام و پستهاي سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانون برنامه‌ چهارم توسعه را در قالب استانداردها و نرم هاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد دستگاههاي ذيربط تهيه و به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور همچنين مكلف است با همكاري وزارتخانه‌ هاي كار و اموراجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذيربط در مورد كارگران شركتهايي كه در طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مي‌ نمايند، نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي پيمانكاري انجام كار دستگاههاي دولتي براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينه‌ هاي پرسنلي، موادمصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مكلفند فعاليت موضوع اين بند را به شركتهاي خدماتي داراي رتبه‌ بندي و طرح طبقه‌ بندي مشاغل كارگري مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي واگذار نمايند.

وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق ‌الزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار) به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي‌گردد، واريز خواهد شد. پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذي‌ربط و واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.

بر طبق مصوبه دولت و با هدف جلوگيري از اجحاف به كاركنان نيز پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از حساب مزبور از واحدهاي مربوط و سازمان تأمين اجتماعي و ارايه آن به دستگاه اجرايي از پايان ماه بعد خواهد بود.

دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي نيز موظفند به صورت مستمر بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذي‌ربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نمايند. در صورت تأييد تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه يادشده با رعايت قوانين و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههاي موضوع اين بند با شركت يادشده ممنوع مي‌باشد.

در صورتي كه دستگاه اجرايي در فعاليت كاركنان شركتي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب يا مسؤول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه‌هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهديافت.

كليه دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي بر اساس بند هفتم اين مصوبه موظفند با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.

وزارت كار و امور اجتماعي مسؤول نظارت بر اجراي اين تصويب ‌نامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسؤول و ذيحسابان يا مسؤولان امورمالي واحدهاي ذيربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حُسن اجراي اين تصويب‌نامه در دستگاه مربوط مي ‌باشند.

شمول اين تصويب‌ نامه كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده و اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌ نامه شماره53257/ت33954هـ مورخ 2/9/1384 مي ‌گردد.

اين تصويب نامه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات دولت رسيده و با شماره84515/ت34613هـ ابلاغ شده است.