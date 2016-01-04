طرح «سلامت یار» در شیراز اجرا می شود

فیض الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در قالب این طرح خدمات مراقبت مهربانانه در قالب همیار و همراه بیمار به صورت داوطلبانه توسط داوطلبان هلال احمر به بیماران بی سرپرست و سالمند ارائه می شود.

وی ادامه داد: طرح مذکور بر اساس تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعیت هلال احمر به صورت پایلوت در ۱۰ بیمارستان کشور اجرا می شود که بیمارستان شهید فقیهی شیراز از جمله این ۱۰ بیمارستان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس بیان کرد: بر اساس این طرح خانه داوطلبی در محل بیمارستان دائر می شود و از میان داوطلبان افرای که تمایل و مستعد همکاری در این برنامه باشند گزینش خواهد شد و پس از دو مرحله آموزش که در مرحله اول آموزش مربوط به روابط اجتماعی، آشنایی با نحوه مددکاری به بیماران، مسائل و امور مربوط به بیمارستان و بیماران توسط بیمارستان و مرحله دوم آموزش مربوط به فعالیت داوطلبانه توسط هلال احمر به داوطلبان ارائه می شود.

جعفری اضافه کرد: بعد از این داوطلبان امور مراقبت و خدمات مورد نیاز بیمار از جمله تغذیه، جابجایی و... و از همه مهمتر نیازهای روحی و عاطفی بیماران را در بیمارستان انجام خواهند داد.

وی اعلام کرد: مراحل مقدماتی طرح از ۲۰ دی ماه شروع و بعد از انجام مراحل دستور العمل و پایش در اواخر اردیبهشت و به صورت تکمیلی در مهر ماه اجرا خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس گفت: به علت تراکم ارائه خدمات در بیمارستانها به خدماتی که کار مستقیم پزشکی و پرستاری نیست، توجه شده و در واقع نیاز به مراقبت مهربانانه در این بخش ها احساس می شود.

وی تاکید کرد: طرح سلامت بار می تواند سرمنشایی برای فرهنگسازی در بخش ارائه خمات ویژه به بیماران باشد.