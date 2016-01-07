اعتبارات برخی مناطق تهران از استانها بیشتر است/کاهش غیرمنطقی اعضا

ولی‌الله شجاع‌پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گاهی مسائل هر کدام از مناطق تهران، از یک استان هم بیشتر می‌شود، افزود: حتی گاهی اعتباراتی که برای یک منطقه می‌آید از یک استان هم بیشتر است.

وی با انتقاد از کاهش تعداد اعضای شورای شهر گفت: اگر کاهش اعضای شورای شهر در همه کشور منطق داشته باشد، در تهران منطقی نیست؛ چون حوزه بسیار گسترده‌ای است و در یک زمان چهار ساله یک عضو شورا فرصت نمی‌کند به همه مناطق سرکشی کند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تجربه دنیا هم این را می‌گوید. الان پارلمان‌های شهری در کشورهای مختلف بالای ۱۰۰ عضو دارند؛ اولین انجمن شهری در قبل از انقلاب که در سال ۴۶ تأسیس شد نیز ۳۱ عضو داشت، این در حالی است که جمعیت تهران در آن زمان ۲.۵ میلیون نفر بود.

شجاع‌پوریان با بیان اینکه برخی می‌گویند تعداد بالای اعضای شورای شهر باعث شده فضای شورا تبدیل به سیاسی‌کاری شود و خروجی آن پایین بیاید، گفت: این استدلال اصلاً پذیرفتنی نیست. به قول آقای چمران، هابیل و قابیل دو نفر بودند اما بین آنها هم، آن اتفاق رخ داد.

وی گفت: اگر این استدلال از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، باید خود آنها اول درباره تعداد ۲۹۰ نماینده مجلس پاسخ بدهند و اینکه قرار است ۲۰ نماینده دیگر هم به مجلس شورای اسلامی اضافه شود؛ یا اینکه مجمع نمایندگان تهران ۲۰ عضو دارد.

این عضو شورای شهر تهران در خاتمه گفت: طبعاً اگر افراد با صلاحیت‌های بیشتر و تخصص‌های بهتر در شورای اسلامی شهر تهران عضو شوند، قطعاً برون‌رفت و نتایج بهتر و مطلوب‌تری خواهد داشت.