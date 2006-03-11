مراسم كلنگ زني دانشكده هاي علوم انساني و مهندسي دانشگاه كاشان برگزار مي شود

دكتر "حسن دقيق" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم افتتاحيه پروژه ورزشگاه چند منظوره دانشگاه كاشان 22 اسفندماه با حضور معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مقامات محلي كاشان برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: همچنين در اين روز كلنگ دو دانشكده علوم انساني و مهندسي دانشگاه زده مي شود. با اختصاص بودجه كافي به دانشگاه، اين ساختمان ها دو سال ديگر آماده بهره برداري مي شوند.

رئيس دانشگاه كاشان اضافه كرد: اين دانشگاه به تازگي به شبكه ملي كتابشناختي كتاب هاي ايران پيوسته است. سازماندهي و مكانيزه كردن كتب كتابخانه هاي دانشگاه كاشان به همت پرسنل واحد پشتيباني فني كتابخانه ها صورت گرفته و اكنون اطلاعات كامل كتب موجود در كتابخانه هاي دانشگاه كاشان (علوم انساني، علوم، مهندسي، معماري) كه حدودا 60 هزار عنوان كتاب فارسي، عربي و لاتين را شامل مي شود، در اين شبكه ملي از طريق عناوين، نويسندگان و موضوعات قابل بازيابي است.

وي يادآور شد: شبكه ملي كتابشناختي كتاب هاي ايران، محصول همفكري كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي شيراز و شركت پارس آذرخش است.

به گزارش "مهر"، دانشگاه كاشان در حال حاضر داراي دانشكده هاي علوم و هنر و معماري است.