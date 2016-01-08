وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه تفکیک زباله خشک به عدد ۲۲ درصد رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: یعنی ۲۲ درصد زباله‌های جمع‌آوری شده، تفکیک شده‌اند.

شهردار منطقه ۱۸ تصریح کرد: این مسئله هم به معنای بهبود شرایط زیست‌محیطی و هم ارتقای شرایط فرهنگی است.

نوروزی در ادامه با انتقاد از مسیر ناتمام راه‌آهن تهران – تبریز، گفت: در دولت پیشین ریل‌گذاری این مسیر آغاز شد، اما فعالیت عمرانی در آن نیمه کاره رها شد.

وی اضافه کرد: طبقه پایین که قرار بود به پارکینگ تبدیل شود، محل اسکان کارتن‌خواب‌ها و معتادان شده و معضلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

شهردار منطقه ۱۸ گفت: معضل دیگر ما معادن شن و ماسه است که بر اساس قانون مصوب سال ۶۵، این معادن باید از منطقه شهری خارج شوند.

نوروزی در خاتمه گفت: اصلاح این دو مورد می‌تواند در زمینه کاهش آسیب‌ها بسیار موثر باشد.