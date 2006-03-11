تنها انتخاب اروپا ديپلماسي است ؛ نبايد براي حل مسئله هسته اي ايران به هر راهي متوسل شويم

به گزارش خبرگزاري مهر،"فرانك والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه آلمان در يادداشت امروز خود در روزنامه " بيلد ام زونتاگ " همچنين نوشت : ما نبايد براي حل موضوع هسته اي ايران به خود اجازه دهيم كه به هر راه و شيوه اي متوسل شويم .

وي با اشاره به نشست هفته آينده شوراي امنيت سازمان ملل اظهار داشت : اكنون زمان ، زمان ديپلماسي است .

" اشتاين ماير " با رد هر گونه اقدام شديد عليه ايران تصريح كرد : موضوع هسته اي ايران مسئله اي نيست كه نتوان آن را با شيوه هاي ديپلماتيك حل و فصل كرد .

وزير امورخارجه آلمان در گفتگوي اخير خود با روزنامه فرانكفورترآلگماينه با جدي خواندن شرايط كنوني در قبال موضوع هسته اي ايران تصريح كرد : راهكار ديپلماتيك همچنان تنها گزينه دلخواه اروپا است .

اين درحالي است كه وزير امورخارجه آلمان در حاشيه ديدار روز گذشته خود با وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا آمادگي خود را براي انجام گفتگو با ايران اعلام كرده بود .