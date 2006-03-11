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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

افتتاح 2 ايستگاه مترو در هر فصل سال

افتتاح 2 ايستگاه مترو در هر فصل سال

مديرعامل مترو از پيوستن 8 واگن به شركت راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان تير سال آينده خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، محسن هاشمي گفت: در سال آينده با پيوستن اين تعداد واگن ، زمان انتظار در برخي  از خطوط مترو كاهش خواهد يافت.

وي از بهره برداري خط دردشت با 3 ايستگاه در هفته آخر اسفند خبر داد و افزود: به دليل كمبود واگن فعلا اين خط در زمان كم تراكم و3 ساعت فعاليت روزانه ، شروع به كار مي كند.

به گفته هاشمي ، با افزايش تعداد واگن ها مدت زمان حمل مسافر در اين خط افزايش خواهد يافت.

مديرعامل مترو با توضيح برنامه هاي سال آينده مترو خاطر نشان ساخت: در سال آينده در هر فصل 2 ايستگاه مترو راه اندازي مي شود.

وي با قدرداني از شهردار تهران براي توجه ويژه به شركت مترو ، از تمامي مسئولان خواست به مترو تهران نگاه ملي داشته باشند.

کد مطلب 301623

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