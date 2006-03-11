آژانس تنها نهاد مجاز در مسئله هسته اي ايران است / جهان پيش از آن كه دير شود به محاصره هسته اي آمريكا عليه ايران پايان دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" علي اصغرسلطانيه در گفتگو با روزنامه "زمان" كه درمقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين صورت گرفت افزود : جامعه بين المللي بايد " برنامه هاي هسته اي ايران را از اينكه در محاصره آمريكا باشد نجات دهد."

وي همچنين مداخله نظامي آمريكا و رژيم صهيونيستي در ايران را نقض قوانين بين المللي دانست .

سلطانيه بدون پاسخ مستقيم به خبر مربوط به هدايت غني سازي اورانيوم ايران در تركيه گفت :" محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشور ما گفته است كه به منظور ايجاد شفافيت آماده مشاركت در غني سازي با هر كشوري هستيم . نه تنها آژانس بين المللي انرژي اتمي بلكه ديگر كشورها نيز مي توانند به برنامه هاي هسته اي ايران بپيوندند. بنابراين هيچ نگراني وجود نخواهد داشت كه برنامه ما صلح آميز است."

پيش از اين سفير ايران در تركيه از تمايل ايران براي غني سازي درخاك تركيه به جاي روسيه خبر داده بود.

نماينده ايران در پاسخ به اينكه آيا اميدهايي وجود دارد كه تركيه به تحريم هاي احتمالي سازمان ملل عليه ايران بپيوندد ، گفت:" ما فكر نمي كنيم كه تركيه تحريمي را برما اعمال كند.، ما روابط بسيارعالي با تركيه داشته ايم. چين و روسيه نيز مخالف اعمال تحريم عليه ما هستند. "

وي همچنين از جامعه بين الملل خواست تا مانع اقدام كشورهايي شود كه مي خواهند كه اين مسئله را در جهت اشتباه هدايت كنند.

سلطانيه افزود :" اسرائيل بيش از 30 اصل مورد تاييد سازمان ملل را رعايت نمي كند؛ از طرفي تاسيسات هسته اي خود را به روي بازرسان آژانس باز نمي كند. يك حمله ممكن مسلحانه عليه تاسيسات هسته اي ما اقدامي بر ضد قوانين بين المللي خواهد بود؛ ما معتقديم كه جامعه بين الملل بايد چنين حملاتي را تقبيح كند."

وي گفت : اروپايي ها پس از سه سال همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي در اتخاذ يك تصميم ناكام مانده اند.

سلطانيه بر اينكه هيچ مدركي از سلاح هاي هسته اي در ايران وجود ندارد تاكيد كرد وبا اشاره به گزارش موضوع هسته اي كشورش به شوراي امنيت افزود:" نيازي نيست كه بگويم ايران هيچ تصميم جديدي را از اين پس نخواهد پذيرفت. آژانس بين المللي انرژي اتمي تنها سازمان مجازدر اين مسئله است .

نماينده ايران در آژانس انرژي اتمي تصريح كرد:" آمريكا در تلاش است تا ديپلماسي چند وجهي را براي سياستهاي يك جانبه خود به انحصار درآورد. كل جهان بايد به اين اسارت ، پيش از آنكه خيلي دير شود، پايان دهد و اين قدرت را تنها در اختيار آژانس قرار دهد."