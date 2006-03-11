شوراهاي صنفي بازوي مشاركتي دانشگاه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر "مسلمي نائيني" پنجشنبه شب با بيان اين مطلب در دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: مسئولين آينده كشور، شما فعالان دانشجويي هستيد و كارهاي تشكيلاتي يك فرصت است تا روحيه مشاركت در شما تقويت شود.

وي اضافه كرد: دسترسي به اطلاعات علمي و ارتباط با مراجع در دانشگاه هاي محروم كشور با مشكل روبرو است و دانشگاه هايي كه قوي تر هستند از طريق شوراهاي صنفي به دانشگاه هاي ضعيف كمك رساني كنند.

مسلمي گفت: آن چنان ديگر نيازي به اين جلسات احساس نمي شود و جلسات را بيشتر به صورت كنفرانس هاي الكترونيكي برگزار كنيد. مي توانيد بين دانشجويان داخل و خارج ارتباط برقرار كنيد و در سايه اين ارتباطات فرصت هايي را فراهم كنيد.