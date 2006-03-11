تجديد نظر در تامين منابع مالي شهرداري تهران

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون امور مناطق شهرداري تهران افزود: براي آنكه اداره شهر با وضعيت مطلوبي همراه باشد بايد در تامين منابع مالي شهرداري تهران تجديد نظر كنيم.

فرهاد يعقوبي يادآور شد: هر چند كه تلاش هاي فراواني براي ترسيم وضعيت مطلوب پايتخت در بخش هاي مختلف تاكنون صورت گرفته اما با رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله بسياري داريم.

وي تصريح كرد: فقدان وجود يك منبع درآمدي پايدار از سالهاي گذشته سبب شده كه كلان شهر تهران با مشكلات مالي روبرو شود و براي غلبه بر آن به فروش تراكم يا همان شهرفروشي بپردازد.

يعقوبي خاطرنشان كرد: به دليل عدم حمايت لازم و واگذاري اعتبارات كافي و از همه مهمتر فقدان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تامين منابع مالي مولد، شهرداري مجبور بوده است كه فروش تراكم را در پيش بگيرد.

معاون امور مناطق شهرداري تهران با بيان اينكه رويكرد جديد مديريت شهرداري تهران، حركت به سمت سرمايه گذاري بخش خصوصي است، تاكيد كرد: مهمترين اولويت و سياست جديد شهرداري تهران حركت به سوي اصلاح زيربناي منابع درآمد شهرداري و گسترش مشاركت هاي مردمي براي اصلاح زير ساخت هاست.

يعقوبي افزود: نظر دكتر قاليباف نيز بر اين است كه مجموعه شهرداري در سال آينده با شتاب به سمت توسعه و اصلاح ساختاري حركت كند.

وي اضافه كرد: در همين راستا تكميل و اتمام پروژه هاي عمراني و خدماتي نيمه تمام مهمترين هدف شهرداري تهران در سال آينده است.

معاون شهردار تهران گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه براي اداره بهتر شهر به جاي فروش تراكم ، بتوانيم بستر مناسب را براي مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي و تامين منابع پايدار و مولد درآمدي فراهم كنيم.