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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

نشست "منطق فطري" برگزار مي شود

نشست "منطق فطري" با حضور دكتر غلامرضا ذكياني روز سه شنبه 23 اسفند در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" نشست "منطق فطري" در سومين دوره از سمينارهاي تخصصي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي در نيمسال دوم تحصيلي 85- 1384ساعت 13 برگزار مي شود.

پيش از اين و در قالب اين نشستهاي دوره اي، دكتر علي ‌اصغر مصلح درباره " تضاد، خاستگاه انديشه" و دكتر سيد يحيي يثربي درباره "عبور از ماهيت در حوزه‌ منطق و معرفت" و دكتر پورحسن درباره "نقدي بر فلسفه‌ مدني فارابي و فلسفه‌ سياسي غزالي" سخنراني داشته اند.

اين سلسله نشستها در محل دانشگاه علامه طباطبايي واقع در پل مديريت خيايان علامه طباطبايي برگزار مي شود.
 
 


 

 

کد مطلب 301628

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