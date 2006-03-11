نشست "منطق فطري" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" نشست "منطق فطري" در سومين دوره از سمينارهاي تخصصي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي در نيمسال دوم تحصيلي 85- 1384ساعت 13 برگزار مي شود.

پيش از اين و در قالب اين نشستهاي دوره اي، دكتر علي ‌اصغر مصلح درباره " تضاد، خاستگاه انديشه" و دكتر سيد يحيي يثربي درباره "عبور از ماهيت در حوزه‌ منطق و معرفت" و دكتر پورحسن درباره "نقدي بر فلسفه‌ مدني فارابي و فلسفه‌ سياسي غزالي" سخنراني داشته اند.

اين سلسله نشستها در محل دانشگاه علامه طباطبايي واقع در پل مديريت خيايان علامه طباطبايي برگزار مي شود.











