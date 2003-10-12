توقف ذوب آهن، پيروزي سايپا و پاس

به گزارش خبرنگار" مهر" در مهمترين ديدار دو تيم هما و ذوب آهن به مصاف هم رفتند كه در پايان به تساوي 4 بر4 رضايت دادند. براي هما، محسن عليشيري، وحيد خسروشاهي، هادي ساعي و حميدرضا بيات 4 پيروزي كسب كردند. محمدرضا بامادي، مهدي يوسفي، علي تاجيك و مرتضي رستمي نيز براي ذوب آهن به پيروزي دست يافتند تا امتيازات تقسيم شود ضمن اينكه شكست اميد عباسي دارنده مدال طلاي نوجوانان آسيا مقابل يوسفي بزرگترين مسئله اين ديدار بود.

در ديگر ديدارها پاس 6-2 دانشگاه آزاد را شكست داد. صنعت نفت پس از آنكه 8 بر صفر مقابل ذوب آهن شكست خورد در يك بازي عقب افتاده 3-5 دانشگاه آزاد را شكست داد. و سرانجام هساي صدرنشين از غيبت شهرداري هرمزگان 3 امتياز كسب كرد تا با 9 امتياز موفقيت خود را در جدول حفظ كند. پس از هسا، سايپا هم با 9 امتياز دوم است. پاس با 6 امتياز در جاي سوم ايستاد و ذوب آهن به همراه هما در مكانهاي بعدي قرار دارند.

از نكات گفتني اين هفته بايد به سنگين بودن ملي پوشان اشاره كرد. ملي پوشاني كه از مسابقات جهاني بازگشتند نتوانستند كيفيت بالاي خود را به تصوير بكشند. هر چند همگي پيروز از ميدان خارج شدند. البته اميد غلام زاده يك استثناء بود كه توانست 1-9 حامد جعفري يكي از خوب هاي صنعت نفت را شكست دهد.

غيبت شهرداري بندرعباس نيز سوال برانگيز بود كه فرجام دانش مربي اين تيم دليل غيبت تيم خود را بي اطلاعي از زمان برگزاري مسابقات عنوان كرد و افزود: هيچ نامه اي از فدراسيون مبني بر برگزاري اين مسابقات به دست مانرسيده و فكر نمي كرديم كه در اين روز بازي داشته باشيم.