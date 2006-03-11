"دفتر كار" در تعطيلات نوروزي روي آنتن شبكه يك مي رود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، فيلم سينمايي "دفتر كار"(Office Space) كه يكي از آثار هاليوود در سال 1999و دهمين ساخته سينمايي سازنده اش محسوب مي شود، از داستاني كمدي و عاشقانه برخوردار است و به هجو روزمرگي جامعه امروز، مشكلات دست به گريبان كارمندان و نداشتن تنوع در زندگي طبقه متوسط جامعه مي پردازد.

اين فيلم داستان پيترگيبونز را روايت مي كند كه به عنوان كارمند در يك اداره مشغول كار است. وي از يكنواختي موجود در زندگي خود متنفر است و در پي ايجاد تحولي اساسي در اين زمينه بر مي آيد. گيبونز به سفارش اطرافيانش به سراغ يك متخصص كار درماني مي رود و اين دكتر به وسيله هيپنوتيزم سعي مي كند مشكلات ذهني او را به طريقي برطرف نمايد و روزمرگي هاي زندگي او را با تغيير در ديدگاه برطرف سازد. درمان تا حدودي موثر واقع مي شود و بخشي از خستگي عمومي او از بين مي رود، اما به صورت يك روز در ميان حس روزمرگي او را با مشكل مواجه مي سازد. در اين ميان او با روي آوردن به بازي هاي كامپيوتري و تغيير در اسباب و وسايل اداري سعي در ايجاد تغيير مي كند كه ناگهان دفتر آتش مي گيرد و...

اين فيلم كه در سال 89 ارايه مي شود، با بازي ران ليونگستن، جنيفر آنيستن، ديويد هرمان، آجي نايدو، ديدريش بَدِر، استفن روت، گري كول، ريچارد ريهل و الكستاندر و نت ورث در نقش هاي اصلي توليد شده است. فروش 10 ميليون و 824 هزار دلاري فيلم در سينماهاي امريكا نشان مي دهد كه اثر چندان مورد توجه مخاطبين امريكايي قرار نگرفته است. همچنين اين فيلم در عرصه حضور جشنواره اي در هيچ كدام از جشنواره هاي داخلي امريكا و محافل بين المللي سينمايي پذيرفته نشده است.فيلم سينمايي " دفتر كار " در تعطيلات نوروزي از شبكه يك سيما پخش مي شود.