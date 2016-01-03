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۱۴ دی ۱۳۹۴، ۳:۰۷

حمله افرادمسلح به کنسولگری هند در «مزار شریف» افغانستان

حمله افرادمسلح به کنسولگری هند در «مزار شریف» افغانستان

افراد مسلح ناشناس به کنسولگری هند در شهر «مزار شریف» افغانستان حمله کرده و تلاش کردند به ساختمان آن وارد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، افراد مسلح ناشناس به کنسولگری هند در مزار شریف افغانستان حمله کرده و تلاش کردند به ساختمان کنسولگری وارد شوند، یکی از کارکنان این کنسولگری با تماس تلفنی پلیس را از این حمله آگاه کرد و گفت که حملات هنوز ادامه دارد.

شاهدان عینی از وقوع انفجار و تیراندازی در کنسولگری هند در مزار شریف خبر می‌دهند، کارکنانی که در بخش امن این کنسولگری پناه گرفته اند از سالم بودن همه کارکنان خبر داده اند، نیروهای امنیتی نیز که دور تا دور این منطقه را محاصره کرده اند، بیان داشتند که بعد از شنیدن صدای انفجار هنوز صدای تیراندازی نیز به گوش می رسد.

«وکاس سوراپ» سخنگوی وزارت خارجه هند نیز بیان کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تلفات جانی از این حادثه به دست ما نرسیده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

این حمله در حالی صورت می گیرد که چندی پیش «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در سفر کوتاه خود به کابل و دیدار با سران این کشور از افزایش روابط دو جانبه دو کشور خبر داده بود.

در آگوست ۲۰۱۳ نیز طی حمله انتحاری به کنسولگری هند در شهر «جلال آباد» افغانستان علاوه بر ۷ کودک، ۹ نفر دیگر نیز کشته شدند.

کد مطلب 3016305

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