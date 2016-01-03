عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عربستان سعودی بعد از اعلام قطع رابطه سیاسی با ایران، دیپلمات های خود را از تهران خارج کرد. آنطور که العربیه گزارش داده هواپیمای حامل کارمندان سفارت عربستان در حال حاضر در فرودگاهی در شهر دوبی فرود آمده اند.

در پی اعدام شیخ نمر از سوی دولت سعودی تظاهرات گسترده ای در تهران در مقابل سفارت عربستان برگزار شد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در بیانیه ای حمله به سفارت این کشور در تهران را محکوم کرد و گفت ریاض تا ۴۸ ساعت آینده روابط خود را کاملاً با تهران قطع خواهد کرد.

وزارت خارجه عربستان همچنین تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. وزارت خارجه عربستان همچنین سفیر ایران در ریاض را احضار و نسبت به آنچه دخالت آشکار در امور داخلی عربستان از سوی ایران خواند، اعتراض کرد.

شورای همکاری خلیج فارس نیز با سکوت کامل در برابر جنایت اعدام شیعیان در عربستان، حمله به سفارت آل سعود در تهران و کنسولگری این رژیم در مشهد را محکوم کرد.

عبدل الطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مقامات ایرانی را مسئول کامل چنین حملاتی به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران دانست.

این در حالی است که شیعیان کشورهای مختلف در واکنش به اعدام شیخ نمر از سوی عربستان تظاهرات گسترده ای در کشورهای خود برگزار کردند.

بعد از به قدرت رسیدن سلمان در راس آل سعود، اقدامات سرکوبگرانه عربستان علیه شیعیان در داخل و خارج از این کشور شدت گرفته است. عربستان شیخ نمر، روحانی شیعه منتقد را به فتنه و جرایم تروریستی متهم کرده بود.

از سوی دیگر یک گروه سایبری موسوم به «جوانان غیور در مقابل محرمات دینی و مقدسات» با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که در انتقام خون شیخ نمر، پایگاه اینترنتی وزارت دفاع عربستان را هک کرده است.

اين گروه قول داده است که به دفاع از مقدسات ادامه دهد و دشمنان و ستمگرانی را که دستشان به خون آزادگان و انقلابيون آغشته است، هدف قرار دهد.