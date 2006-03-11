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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۴۴

عضو هيئت انتخاب جشنواره زنان فيلمساز در گفتگو با مهر :

در انتخاب فيلمها سعي كرديم تنوع وجود داشته باشد

در انتخاب فيلمها سعي كرديم تنوع وجود داشته باشد

جعفر صانعي مقدم گفت: در بخش فيلم هاي كوتاه ، مستند و انيميشن نخستين جشنواره زنان فيلمساز، از تمام ژانرها فيلمي در جشنواره وجود داشت.

جعفرصانعي مقدم، عضو هيئت انتخاب جشنواره زنان فيلمساز، در حاشيه برگزاري جشنواره زنان فيلمساز، ضمن بيان اين مطلب  در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد برگزاري جشنواره و فيلمسازي زنان گفت : البته آثاري كه براي انتخاب ارسال گرديده بود، آثار كوتاه ، مستند و انيميشن بود و بيشتر رويكرد به آثار نيمه بلند و غيرحرفه اي بود و فيلمهاي بلند در بخشهاي جنبي جشنواره قرار داشت.

وي تاكيد كرد : آثار امسال جشنواره چندين ويژگي داشت و از هر نوع ژانر سينمايي، فيلمي وجود داشت و سعي شده بود در انتخابها تنوع ژانرهاي سينمايي وجود داشته باشد. از نظر كيفي هم با تعداد زيادي آثار شاخص روبه رو بوديم .

صانعي مقدم افزود : در  اين جشنواره در حوزه فيلمسازي كوتاه و مستند مي توان تقسيم بندي هاي متعددي انجام داد، چون تعداد آثار توليد شده در طول سال بسيار زياد است و مي شود بر حسب گونه  جشنواره ها را تقسيم بندي كرد. در اين جشنواره بر اساس جنسيت اين تقسيم بندي صورت گرفته بود .

  عضو هيات انتخاب فيلم جشنواره زنان فيلمساز تاكيد كرد: در سينماي بلند و حرفه اي  تعداد كارگردان زن كمي وجود دارد و البته درعين حال اين فيلمسازان زن بسيار اثر گذار هستند و تقربياً در تمام حوزه هاي فيلمسازي فعاليت مي كنند، بنابراين جشنواره زنان فيلمساز يك امكاني را فراهم مي كند كه همگان مطلع بشوند كه چه تعداد زن جوان فيلمساز و با چه توان و پتانسيلي داريم . اين مي تواند اتفاق خوبي محسوب بشود.

صانعي مقدم تاكيد كرد: به نظر مي رسد اين جشنواره با توجه به اينكه توسط تعدادي جوان به صورت غيردولتي برگزار مي شد، دچار يك نوع تنگناهاي مادي بود و از نظر استقبال فيلمسازان زن و مجموعه آثار در سطح مطلوبي قرار داشت .

 

کد مطلب 301631

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