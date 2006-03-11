پرونده هسته اي ايران و گردابي با عنوان شوراي امنيت / آمريكايي ها بازهم تلاش خصمانه مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آمريكا و سه كشور اروپايي در پيشنهادي خواستار دادن يك فرصت 14 روزه به ايران براي تطبيق خود با درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر توقف تمامي فعاليت هاي هسته اي شده اند كه اين مسئله ازسوي مسكو مورد مخالفت قرار گرفت.

انگليس و فرانسه قصد دارند از شدت پيشنهادهاي خود كاسته و يك پيشنهاد جديد و كوتاه تر در اوائل هفته به شوراي امنيت ارائه دهند.

"وانگ گوانگيا" (Wang Guangya) در اين زمينه اظهار داشت: ما گفت وگوهاي خوبي داشته ايم. وانگ بدون ارائه جزئيات بيشتر افزود: ما درباره اهداف خود به بحث پرداختيم و راه هايي كه ازطريق آن شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي را افزايش دهد، مورد بررسي قرار داديم.

در راستاي پيشنهاد اوليه آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي، "محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد ظرف مدت 14 روز گزارشي از اقدامات صورت گرفته ازسوي ايرانيان براي انجام پيشنهاد آنان به شوراي امنيت ارائه دهد.

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه چهارم فوريه خود تصميم گرفت پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت گزارش دهد.

مقامات روس در زمينه پيشنهاد آمريكا و اروپاييان عقيده دارند كه اين فرصت براي ايران براي تطابق خود با درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي بسيار كم و ناكافي است.

البرادعي نيز در گزارش خود تاكيد كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ گونه انحرافي در زمينه هسته اي در ايران مشاهده نكرده، اما از اينكه اطلاعات ارائه شده ازسوي ايران ناكافي است و موجب جلوگيري از اقدامات آژانس در سه سال اخير شده است، اظهار تاسف كرد.

اين درحاليست كه "فرانك والتر اشتاين ماير" وزير امور خارجه آلمان نيز در حاشيه نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا در "سالزبورگ" اتريش آمادگي خود را براي ديدار با نمايندگان ايران در حل مناقشه اتمي اعلام كرد.

ديپلمات هاي غربي عقيده دارند كه روسيه كه يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت است، تاكيد دارد بر اين مسئله كه پيشنهادهاي فرانسه و انگليس نمي تواند پايه و اساس خوبي براي مشورت ها باشد.

"آنجليكا بير" عضو كميته امور خارجي پارلمان اروپا و رئيس هيئت مذاكره ‌كننده با ايران در اين پارلمان نيز از اتحاديه اروپا خواسته كه از سياست آمريكا در قبال پرونده هست اي ايران كوركورانه پيروي نكند.

Wang Guangya

وي تاكيد كرد: تصميم آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي براي ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، به منزله پذيرفتن نگرش مقابله ‌جويانه آمريكا است و به شانس حل موضوع ازطريق مذاكره به شدت آسيب مي ‌زند. عضو پارلمان اروپا با اشاره به اينكه تمامي طرف ها بايد مايل به مصالحه باشند، گفت: اروپا بايد سياست پيروي كوركورانه از آمريكا را رها كند و در نهايت در ترويج يك راه ‌حل مسالمت‌ آميز پيشگام شود. وي خاطرنشان كرد: براي ممانعت از تشديد اوضاع كنوني، اتحاديه اروپا نبايد ميزان همكاري خود با آژانس را كاهش دهد.

در همين حال، روسيه تاكيد كرد كه راه حل نظامي براي بحران هسته اي ايران راه حل درستي نيست.

اين درحاليست كه "گرئگوري شولت" (Gregory Schulte) نماينده دائمي آمريكا در سازمان ملل تاكيد كرد كه ايران ظاهرا گاز اورانيوم براي ساخت 10 بمب هسته اي پس از انجام مرحله غني سازي در اختيار دارد. "ديك چني" (Dick Cheney) معاون رئيس جمهوري آمريكا نيز هشدار داد كه اگر ايران از خود را با درخواست هاي بين المللي تطبيق ندهد، با عواقبي جدي روبه رو خواهد شد.

اين درحاليست كه ايران تاكيد كرده است راه هايي براي پاسخ به تهديدهاي آمريكا در اختيار دارد و به هر قيمتي كه شده برنامه هاي خود در زمينه تحقيقات هسته اي را انجام خواهد داد.

در همين حال ، ونزوئلا روز گذشته مشاركت شوراي امنيت در روند حل وفصل بن ‌بست مربوط به برنامه هسته ‌اي ايران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را غيرمنطقي عنوان كرد. "گوستاو ماركز" وزير تجارت و همگرايي خارجي ونزوئلا در اين زمينه اظهار داشت: ارجاع مساله هسته اي ايران به شوراي امنيت منطقي نيست، زيرا هيچ دليل عيني براي توجيه آن وجود ندارد.

ماركز پس از بازگشت از محل برگزاري نشست آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي" در اتريش كه در آن نيز نگراني هاي مشابهي را مطرح كرد، همچنين مذاكرات را راهي براي يافتن راه حلي متوازن و رضايت بخش براي ايران و جامعه بين ‌المللي دانست و افزود: ونزوئلا جايگاه اتحاديه اروپا و كشورهايي را كه نقش مهمي در ميانجي ‌گري ايفا كرده ‌اند، محترم مي‌ شمارد.

حال بايد ديد پيش نويس بيانيه اي كه قرار است آمريكا و سه كشور اروپايي در روزهاي آينده به شوراي امنيت ارائه دهند از چه ويژگي هايي برخوردار است، اين درحاليست كه آنان در پي مخالفت هايي با اين پيش نويس قصد دارند تغييراتي در آن دهند.