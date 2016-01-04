روند اجرای طرح تحول سلامت دهان/خدمات دندانپزشکی ۶ تا ۱۴ساله ها

دکتر محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: شایع ترین بیماری عفونی انسان، پوسیدگی دندان است که در کشور ما تقریبا همه بیماری های عفونی کنترل شده اند به جز بیماری پوسیدگی دندان که همچنان شایع است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ سال سابقه خدمات دندانپزشکی داریم، تاکید کرد: ولی متاسفانه شاخص های سلامت دهان و دندان نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه در دهه گذشته یک مقداری هم افت کرده است.

بیات در توضیح اینکه چرا نتوانسته ایم در شاخص های سلامت دهان و دندان موفق باشیم، اظهارداشت: در یک دوره ای به سمت تربیت دندانپزشک رفته ایم و دانشکده دندانپزشکی درست کرده ایم. در صورتی که تقریبا هیچ رابطه ای بین تعداد دندانپزشک و دانشکده دندانپزشکی و سلامت دهان و دندان ها وجود ندارد.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب که چنین مشکلی تنها متوجه ایران نیست و خیلی از کشورهای دنیا از جمله کشورهای ثروتمند مثل ژاپن و آمریکا نیز موفقیت زیادی در این حوزه نداشته اند، گفت: اما کشورهای دیگری بوده اند که پروژه هایی را اجرا کرده اند که موفق بوده اند.

بیات با اشاره به اینکه یکی از مشخصات بیماری لثه و دندان که کاملا قابل پیشگیری و بسیار ارزان است، افزود: تجربه این موفقیت در دنیا وجود دارد و خوشبختانه کشور ما هم این الگو را برداشته و طی دو سال گذشته نسبت به اجرای این روش پیشگیری از پوسیدگی دندان ها، اقدامات خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: از مهر ماه امسال، هدف گیری وزارت بهداشت با پوشش ۷ میلیون نفر از جمعیت ۶ تا ۱۴ سال کشور(دانش آموزان) شروع شده است.

بیات با تاکید بر اینکه دانش آموزان در دسترس هستند، افزود: خدمات بهداشت دهان و دندان در ۲ سطح به این افراد ارائه می شود.

وی گفت: سطح اول شامل آموزش، فلورایدتراپی، فیشور سیلانت، حذف کانون های عفونی دهان و کارهای مختلفی که برای سلامت دهان و دندان دانش آموزان انجام می شود.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ارائه خدمات دندانپزشکی در سطح ۲ اشاره کرد و افزود: در سطح دوم، ۱۸ خدمت به دانش آموزان ارائه می شود که خدمات این سطح تحت پوشش طرح تحول سلامت دهان و بیمه ها قرار گرفته و به سرعت در حال عملیاتی شدن است.

بیات با اشاره به اینکه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تنهایی ۱۲ هزار دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است، گفت: ما سطح ۲ ارائه خدمات دندانپزشکی را نیز آغاز کرده ایم و دانش آموزان در مدرسه سطح یک خدمات را می گیرند و بعد از ظهرها، با حضور در کلینیک های ما، سطح ۲ خدمات را دریافت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح به سرعت در کشور در حال عملیاتی شدن است، تصریح کرد: پیش بینی این است که اگر طرح حمایت شود، ظرف چند سال آینده شاخص های سلامت دهان و دندان در کشور ما بهبود بخشد.

بیات با اشاره به اینکه سطح یک خدمات در مدارس رایگان است، گفت: برای سطح ۲ خدمات نیز، افراد تنها یک فرانشیز پرداخت می کنند و مابقی هزینه ها را دولت و بیمه ها حمایت می کنند.