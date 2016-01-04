دانشجویان دانشگاه تهران خبرنگار می شوند

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه تهران درحال راه اندازی خبرگزاری با هدف اطلاع رسانی از فعالیت ها و برنامه های این دانشگاه در حوزه های مختلف است که برای تحقق این برنامه از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی کمک خواهد گرفت.

وی بیان کرد: قرار است خبرگزاری دانشگاه با کمک روابط عمومی راه اندازی شود بنابراین از سوی روابط عمومی دانشگاه فراخوان فعالیت دانشجویان به عنوان خبرنگار اعلام شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: همچنین برنامه داریم پایگاه اطلاع رسانی این معاونت را نیز به زودی راه اندازی کنیم.

سرسنگی بیان داشت: تاکنون ۸۰ درصد مراحل اجرایی سازی پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران محقق شده است و به زودی این پایگاه راه اندازی خواهد شد.

وی تاکید کرد: به صورت روزانه برنامه ها و همایش های مختلفی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه تهران برگزار می شود که درحال حاضر به دلیل مشکلات حوزه اطلاع رسانی این برنامه ها بازخورد بیرونی ندارد که با راه اندازی خبرگزاری دانشگاه و پایگاه اطلاع رسانی معاونت پژوهشی این مشکل برطرف خواهد شد.