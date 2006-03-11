يك چهارم دستمزد مجريان جنگ سرگرمي هم براي " ادبيات " هزينه نمي شود !

كورس احمدي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : كانونهاي ادبي مستقل بسيار فعال و باانگيزه عمل مي كنند ؛ حال آن كه مراكز يا كانونهايي كه به هر نحو وابسته به سيستم دولتي يا سازمان فرهنگي و هنري شهرداري هستند، از اهداف خود فاصله گرفته اند.

وي در خصوص ضعف ها و كاستي هاي موجود در ساختار اين كانونها خاطرنشان كرد : از يك سو اين مساله آشكار است كه شاعران و نويسندگان ما بدون حق الزحمه به تدريس يا حضور در اين كلاس ها و نشست ها اقدام نمي كنند و از سوي ديگر نهادهاي برپاكننده و به اصطلاح حمايت كننده كانونها نيز مبلغي را به اين امر اختصاص نمي دهند. همين مساله باعث مي شود فعالاني از همان كانونها به صورت رايگان، كار تدريس و نقد و بررسي را پيگيري كنند.

احمدي افزود : كساني كه قبول مي كنند نشست هاي كانون را ترتيب دهند، خود از اعضاي كانونها هستند اما آيا مي توان وزن و قوت شعر و توانايي تحليل و تدريس آنها را با چهره هاي سطح بالا و صاحب سبك مقايسه كرد ؟ اينجاست كه كاركرد كانونها به حداقل مي رسد و اصرار بر ادامه آن نيز حتي مي تواند به لحاظ علمي و فرهنگي، موجب ضرر و خسران شود.

اين شاعر، لزوم سرمايه گذاري و حمايت مالي از اين كانون هاي منطقه اي و مردمي را يادآور شد و تصريح كرد : هزينه ها و بودجه هاي فراواني در بخش هاي مختلف سازمان فرهنگي و هنري شهرداري براي برنامه هاي سرگرمي و جشن و ... اختصاص مي يابد و اگر در اين ميان، توجهي به كانون ها هم صورت بگيرد، جوانان و علاقه مندان مي توانند خود را به سطح بالاي رشد شعري و فرهنگي برسانند.

وي توجه به اين بخش را نه مايه خسران مادي، بلكه موجب ارتقاي كيفي برنامه هاي فرهنگسراها اعلام كرد و گفت : اگر براي علاقه مندي جوانان هزينه كنيم ، هيچ گاه ضرر نكرده ايم و نتيجه آن را مي توانيم در سال هاي آينده مشاهده كنيم.

كورس احمدي اضافه كرد : تنها با اين رويكردها و نگرش ها است كه مي توان آينده اي مطلوب را براي شعر و ادبيات متصور شد و از بحران مخاطب و فاجعه فرهنگي و ركود شعري دم نزد.

اين شاعر در گفتگو با مهر ، پرداخت دستمزد به هنرمندان و نويسندگان را به معني ماديگرايي آنان ندانست و تصريح كرد : هر هنرمند مزد سواد و دانش اش را مي گيرد و اگر حق منزلت و هنر آنها را هم نخواهيم بپردازيم هيچ انتظار و توقعي براي برآورده شدن شعارهاي فرهنگي مان نبايد داشته باشيم.

وي به خدمت گرفتن شاعران و نويسندگان را براي شركت در كانون هاي فرهنگي و هنري فرهنگسراها امري ضروري برشمرد و ادامه داد : متاسفانه هميشه هنرمند را به ديده كالا نگاه مي كنيم. اگر براي كلاس ها و نشست هاي تخصصي ، دستمزدي منطقي در نظر گرفته شود، هم شان و منزلت هنرمند را رعايت كرده ايم و هم جوانان و مشتاقان با آموزش هاي صحيح تر و عميق تر روبرو مي شوند. در اين صورت است كه جذب جوانان در عمل رخ مي دهد و آينده ادبيات هم تضمين مي شود.

وي در پايان به مهر ، تصريح كرد : همواره كمترين هزينه ها به حوزه ادبيات تعلق گرفته است ، در حالي كه دستمزد مجري يك برنامه جنگ سرگرمي را در همين فرهنگسراها با چند برابر هزينه تامين مي كنيم . آنچه بديهي است بي توجهي هايي از اين دست، سرانجام خوشي ندارد و علاوه بر اين كه كانون ها را پراكنده و كاركرد آنها را ضعيف مي سازد، رشد و پيشرفت ادبيات را نيز با افت و افول مواجه مي كند.