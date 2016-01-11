قانونی برای تادیه بدهی ها نه خروج واقعی از رکود

خبرگزاری مهر- فهیمه رضیان: اواخر مرداد ماه سال گذشته لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مشترک دولت و مجلس به رئیس مجلس تقدیم شد و اول اردیبهشت ماه سال جاری این لایحه در خانه ملت تصویب شده و با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

تاجگردون: آیین نامه های خروج از رکود تا امروز اجرایی نشده است

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اجرای قانون رفع موانع تولید(خروج از رکود) در گفتگو باخبرنگار مهر گفت: به نظر من این قانون تا امروز در خروج از رکود تاثیر گذار نبوده است چون آیین نامه های این قانون هنوز اجرایی نشده است.

نماینده مردم گچساران در مجلس با انتقاد از عملیاتی نشدن مواد قانون خروج از رکود ادامه داد: دستگاه های اجرایی در اجرای مواد این قانون تعصباتی داشته اند، بر اساس مواد این قانون دولت می تواند بدهی مالیاتی پیمانکاران را با مطالباتشان از وزارت راه تادیه کند. که این مواد تاکنون اجرا نشده است.

جلیلی: قانون رفع موانع تولید موجب خروج از رکود نمی شود/قانونی برای تادیه بدهی ها

در ادامه اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر (خروج از رکود) گفت: تا ۲۵ آبان‌ماه امسال تدوین آیین‌نامه‌های قانون خروج از رکود به طول انجامید.

نماینده مسجدسلیمان ادامه داد: بر این اساس اجرای این قانون به ماه‌های پایانی سال ۹۴ موکول شد.

وی گفت: این قانون بیشتر در خصوص تأدیه بدهی شرکت‌ها به دولت و بانک‌ها است و مدت زمان کمی برای انجاماین موضوع اختصاص داده بود، لذا دولت از مجلس تقاضا کرد که فرصت تأدیه بدهی‌ها تمدید شود تا بنگاه‌ها بتوانند از شرایط قانون رفع موانع تولید استفاده کنند.

جلیلی با اشاره به تعاملات دولت و مجلس برای تصویب این قانون گفت: کارشناسان معتقدند این قانون امکان خروج جدی از رکود را فراهم نمی‌کند، بلکه قانونی در راستای تعیین تکلیف بدهی‌ها، کاهش فشار بدهی‌های ارزی و ریالی است.

وی ادامه داد: این قانون تحرکی در بازار تولید و حضور در بازارهای جهانی ایجاد نمی‌کند.

نماینده مجلس سلیمان در مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید تعهدات خود را به حوزه تولید اجرایی کند، گفت: پرداخت یارانه‌های سوخت، مشوق‌های صادراتی، تسهیل در صادرات کالا، تعیین تکلیف تعرفه‌های وارداتی کالا، تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان از اقدامات مهمی است که دولت باید هر چه زودتر انجام دهد.

وی با انتقاد از عدم همکاری موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها با تولیدکنندگان گفت: این عدم همکاری موجب عدم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش برای رونق تولید شده است.

جلیلی با انتقاد از عدم توجه دولت به توازن در سرمایه‌گذاری گفت: متاسفانه دولت‌ها کمتر به زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار توجه دارند که این امر موجب شده شرایط بیکاری در بسیاری از مناطق رقم بخورد و اثرات اجتماعی خود را پدیدار سازد.

وی تصریح کرد: اگر دولت تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی را فراهم نکند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار مهیا نشود، این امر اثرات نامطلوبی را خواهد داشت و در درازمدت منجر به بحران‌های اجتماعی می‌شود.

در مجموع به نظر می رسد این قانون از مسیر ابتدایی طراحی شده برای آن انحراف پیدا کرده و کارکردش تطابق کامل با اهداف اولیه طراحی آن ندارد. ضمن اینکه زمان بر شدن تدوین آئین نامه های اجرایی آن، عملا باعث از دست رفتن فرصت های بسیاری شده است که هر لحظه آن می توانست گره ای از روزهای سخت اقتصاد ایران باز کند.