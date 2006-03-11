ترفند ضعيف آژانس انرژي اتمي به بار نخواهد نشست

به گزارش خبرگزارس"مهر"، در اين بيانيه آمده است:

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز هم ره به بيراهه مي برد و نمي خواهد تسليم عدالت انساني شده و حق مسلم ملت ها به ويژه ايران را در بدست آوردن توان علمي هسته اي صلح آميز به رسميت بشناسد.

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با درخواست اربابان آمريكايي خود گزارشي از پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال كرد، مردم مسلمان ايران اعتقاد راسخ دارند كه اين ترفند ضعيف و خون بار آژانس نيز همچون همه حيله هاي استكبار جهاني به بار نخواهد نشست و ملت بزرگ ايران قوي تر و قدرتمند تر از آن است كه اسير اين پليدي ها شود.

اعضاي جنبش دانش آموزي و همه دانش آموزان ايران اسلامي اعتقاد دارند كه آژانس حق ندارد با پرونده ايران سياسي برخورد نموده و صرفا وظيفه آن بررسي حقوقي و فني است.

اين آژانس با اقدام اخير خود حيثيت سازمان هاي بين المللي چون شوراي امنيت را هم زير سئوال برده و به آرمان جهاني خيانت كرده است.

اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اعلام مي دارند كه هيچ يك از مسئولان محترم نظام جمهوري اسلامي حق ندارند در خصوص قدرت هسته اي صلح آميز ايران كوتاه بيايند و بدانند كه قدرت ملت ايران پشتوانه اقدامات آنهاست و همواره لطف الهي شامل اين ملت بوده است.

اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اعتقاد دارند كه ملت ايران در مقابل همه تهديدها خواهند ايستاد و از تهديدات به هيچ وجه هراسي به خود راه نخواهند داد.

دنيا بداند هيچ كدام از قدرت هاي جهان توان سلب اين حق مسلم را نخواهند داشت و همه يك صدا فرياد خواهند زد؛ انرژي هسته اي حق مسلم ماست