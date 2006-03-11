جلوه هاي رجا و اميد در اشعار حافظ ، فردوسي ، سعدي و مولانا

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، قدمعلي سرامي از محققان برجسته ادبيات فارسي در اين كتاب به بررسي اميد در اشعارچهار شاعر بزرگ فارسي پرداخته است . اميدواري در فرهنگ ايراني باوري حقيقتي - فلسفي است و ساختمان جهان در نظر ايرانيان از مينو به سوي ماده حركت كرده و دوباره به مينو باز مي گردد.

" اميد در فرهنگ و ادب ايران " به جلوه هاي رجا و اميد در اساطير و عرفان فردوسي ، سعدي ، مولانا و حافظ اشاره مي كند و اوايل سال آينده از سوي نشر ترفند در اختيار اهل ادب و فرهنگ قرار خواهد گرفت .

به تازگي كتاب " از هرگز تا هميشه " نوشته قدمعلي سرامي مشتمل بربيست و دو مقاله در مورد اقبال لاهوري و شاعران مشهور كلاسيك و معاصر ايراني در 280 صفحه با بهاي 28 هزار ريال از سوي نشر ترفند منتشر شده است .