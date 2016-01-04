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۱۴ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۲

در راستای همکاری دوجانبه علمی ؛

روسای دانشگاه‌های فرانسه اوایل بهمن به ایران می آیند

روسای دانشگاه‌های فرانسه اوایل بهمن به ایران می آیند

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل اعلام کرد: گروهی از از روسای دانشگاه‌های فرانسه، اوایل بهمن ماه وارد ایران می شوند.

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گروهی از روسای دانشگاه‌های فرانسه در اوایل بهمن در راستای همکاری دوجانبه علمی و دانشگاهی وارد ایران می شوند.

وی ادامه داد: مسول این گروه رئیس دانشگاه لیون فرانسه است وی همچنین مسئول اتحادیه دانشگاه های کشور فرانسه نیز هست که به نمایندگی از روسای دانشگاه های این کشور در کشور ما حضور می یابد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل افزود: مقرر شده این گروه برنامه ریزی لازم را انجام دهد تا حدود اردیبهشت ماه سال آتی، هیات بزرگ دانشگاه‌های فرانسه وارد جمهوری اسلامی ایران شود.

وی هدف اصلی ورود این هیات به کشور را توسعه همکاری های علمی و فناوری مابین دو کشو اعلام کرد.

وی درباره اینکه چند کشور دیگر در راستای همکاری علمی تا پایان سال در نوبت ورود به جمهوری اسلامی ایران هستند افزود: کشورهایی که علاقمند هستند وارد کشور ما شده و همکاری علمی با کشور ما داشته باشند در نوبت قرارداشته و برنامه ریزی برای ورود آنها انجام می شود.

سالارآملی افزود: وزیرعلوم دانشگاه‌های کشور پرتغال اظهار علاقمندی کرده که وارد کشور ما شود و به زودی دعوت نامه وزیرعلوم برای وی ارسال می شود تا در آینده نزدیک در ایران باشد.

وی ادامه داد: همین طور ورود کشورهای دیگر در حال برنامه ریزی است تا بدین وسیله دیپلماسی علمی کشور ما توسعه یابد.

کد مطلب 3016390
زهرا سیفی

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