مبارك و كوهلر نيز خواهان حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل ، " حسني مبارك " رئيس جمهوري مصر در نخستين روز از سفر 3 روزه خود به برلين پايتخت آلمان به منظور گفتگو با مقامات اين كشور با " هرست كوهلر " همتاي آلماني خود ديدار و پيرامون مسائل مهم بين المللي به گفتگو نشست .

روساي جمهوري دو كشور آلمان و مصر با اشاره به موضوع هسته اي ايران خواهان حل ديپلماتيك پرونده اين كشور شدند .

مبارك و كوهلر در بخش ديگري از گفتگوهاي خود با توجه به پيروزي حماس در انتخابات اخير فلسطين اظهار داشت : حماس بايد براي كاهش بحران خاورميانه تلاش كرده و سياستهاي مناسبي را در پيش گيرد .

رئيس جمهوري مصر قرار است امروز با " آنجلا مركل " و " فرانك - والتر اشتاين ماير " صدراعظم و وزير امورخارجه آلمان نيز ديدار و گفتگو كند .

بر اساس گزارش هاي رسيده ايران و موضوع هسته اي اين كشور از جمله محورهاي گفتگوي امروز " مبارك " در آلمان خواهد بود .

" مبارك " پيش ازاين با سفربه ايتاليا با "سيسلويو برلوسكني " نخست وزير ايتاليا ديدار كرد. يكي ازموضوعات مذاكره مبارك وبرلوسكوني برنامه هسته اي ايران بود كه دوطرف تاكيد كردند اهداف برنامه هسته اي ايران بايد دربه كارگيري مسالمت آميز ازانرژي هسته اي محدود شود.

براساس اخبار موجود مبارك پس از آلمان به اتريش مي رود .