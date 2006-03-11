رايس پيشنهاد لاوروف را براي گفتگو درباره ايران خارج از شوراي امنيت رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كاندوليزا رايس درراه سفر به شيلي در توقفي كوتاه در سان ژوان پايتخت پورتريكو ، با محتمل دانستن نشست هاي بيشتر كشوهاي اصلي درگير درمسئله هسته اي ايران اظهارداشت كه "من تصور مي كنم آنچه كه ما را هم اكنون پيش مي برد كاملا مشخص است و آن شوراي امنيت است ".



وي همچنين افزود كه "قدرت هاي اصلي موافقت كردند كه اگرايران به درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر همكاري پاسخ ندهد ، اين مسئله بايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود" .



نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا پيشتر اعلام كرده بود مذاكرات شوراي امنيت درباره ايران اوايل هفته جاري برگزار خواهدشد .



وزير امور خارجه روسيه روز گذشته پيشنهاد كرد پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل به اضافه آلمان پيش از اينكه موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت برود باهم ديدار و گفتگو كنند .



وي افزود:"گرچه شرايط حساس است ، اما به اين معني نيست كه همه ما بايد به شوراي امنيت برويم و درخواست ها و تهديدات آغاز شود .

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