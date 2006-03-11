تشكيل دولت نجات ملي درعراق با صدورقطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الشرق الاوسط، علي الصجري نماينده پارلمان عراق ازجبهه گفتگوي ملي عراق اعلام كرد : شخصيت هاي ملي عراق از جبهه التوافق العراقيه و جبهه گفتگو و ليست العراقيه به رياست اياد علاوي و ديگرشخصيت هاي كردي و تركمني و همچنين شخصيت هاي شيعي و مسيحي با اشرف قاضي نماينده سازمان ملل متحد درعراق ديداركردند و نامه اي خطاب به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد به وي تقديم كردند و همچنين پيامي شفاهي به وي ابلاغ كردند تا به عنان برساند.

دراين نامه تشكيل دولت ملي عراقي متشكل ازگروه هاي مختلف عراقي خواسته شد و همچنين تاكيد شد درصورتي كه سازمان ملل نتواند براي تشكيل دولت وحدت ملي دخالت سياسي كند شوراي امنيت اين سازمان قطعنامه اي را براي تشكيل دولت نجات ملي به مدت يك سال صادر كند و اين دولت درصورت نيازتا يك سال ديگرباقي بماند.

براساس متن اين نامه، ماموريت دولت نجات ملي بازگرداندن ماموريت ارتش ونيروهاي امنيتي براي ازبين بردن كينه هاي طايفه اي است و پس ازانجام اين امر، مذاكرات اقتصادي و اجتماعي براي بازسازي عراق صورت پذيرد.

علي الصجري ازدخالت نكردن اتحاديه عرب وكشورهاي عربي دربحراني كه عراق ازآن رنج مي برد، به ويژه پس از وقوع انفجار در مرقد امام هادي وامام حسن عسكري عليهما السلام درسامرا ابراز نارضايتي و نا اميدي كرد.