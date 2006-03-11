تيم ملي بيس بال براي حضور در مسابقات آسيايي قطر تست داد

به گزارش خبرگزاري " مهر" 40 نفر از ملي پوشان تيم ملي بيس بال زير نظر آقايان مهرداد حاجيان سرمربي و مجيد ستاري مربي تيم ، به منظور آگاهي و ارزيابي از آخرين وضعيت جسماني خود به مدت دو روز زير نظر كارشناسان مركز به انجام تستهاي مختلف آمادگي جسماني مي پردازند.

مهرداد حاجيان سرمربي تيم ملي بيس بال در خصوص نحوه انتخاب نفرات برگزيده براي حضور در مسابقات آسيايي 2006 قطر گفت: از ميان 40 نفري كه در اردوي آمادگي بسر مي برند 20 نفر به عنوان اعضا تيم ملي بيس بال انتخاب خواهند شد و به مسابقات غرب آسيا كه با حضور هشت كشور در تاريخ 31 فروردين ماه سال 85 در كشور پاكستان برگزار مي شود اعزام مي شوند.

وي ادامه داد: تيم برگزيده در اين دوره از مسابقات جواز حضور در مسابقات آسيايي قطر را كسب خواهد كرد.