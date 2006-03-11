سالنامه مشاهير دانش و هنر ايران و جهان منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، دكتر مصلح در اين سالنامه با گزينش قريب به 1200 نفر از برجسته ترين مشاهير داخلي و خارجي در بيست حوزه گوناگون علمي و هنري براساس سالروز تولد و در گذشت آنان به معرفي مشاهير پرداخته است .

مولف با ارجاع دقيق به بيش از يكصد منبع شامل كتابها و مجلات گوناگون از جمله كليه دايره المعارف هاي معتبر داخلي و بين المللي به گردآوري مجموعه مذكور پرداخته است .

اين مجموعه به خاطر تاكيد پژوهشگر در مواجهه روزانه فرهنگدوستان به مشاهير در قالب سالنامه منتشر شده و در آينده در قالب يك كتاب مرجع منتشر خواهد شد ، پژوهشگر براي هر رشته ، از منابع اختصاصي همان رشته استفاده كرده است .