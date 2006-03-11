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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

براي اولين بار در كشور ؛

سالنامه مشاهير دانش و هنر ايران و جهان منتشر شد

سالنامه مشاهير دانش و هنر ايران و جهان ، از سوي دكتر پگاه مصلح ، پزشك و مدرس دانشگاه توسط نشر قصيده سرا منتشر شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، دكتر مصلح در اين سالنامه با گزينش قريب به 1200 نفر از برجسته ترين مشاهير داخلي  و خارجي در بيست حوزه گوناگون علمي و هنري براساس سالروز تولد و در گذشت آنان به معرفي مشاهير پرداخته است .

مولف با ارجاع دقيق به بيش از يكصد منبع شامل كتابها و مجلات گوناگون از جمله كليه دايره المعارف هاي معتبر داخلي و بين المللي به گردآوري مجموعه مذكور پرداخته است .

اين مجموعه به خاطر تاكيد پژوهشگر در مواجهه روزانه  فرهنگدوستان  به مشاهير در قالب سالنامه منتشر شده  و در آينده  در قالب يك كتاب مرجع منتشر خواهد شد ، پژوهشگر براي هر رشته ،  از منابع اختصاصي همان رشته استفاده كرده است .

کد مطلب 301646

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