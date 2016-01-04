سرپرست قرارگاه علمیاتی لشکر ۳۰ معرفی شد

به گزارش خبرنگارمهر، امیر منصور خمری در مراسم تودیع خود که پیش از ظهر دوشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، در جمع مقامات کشوری، لشکری و استانی در رابطه با عملکرد خود در مدت خدمت به نظام گفت: در طول دوران خدمتم بینش و تفکرم به راین اساس بود که تمام زمینههای تردید را در سازمان از بین ببرم و با نوآوری، روشهای جدیدی را در رسیدن به این هدف تعریف کنم.
خمری افزود: همزمان با راهبردها، ساختارها و شایستگیهای جمعی و فردی را با همسو کردن فرهنگهای مختلف کارکنان مدنظر داشتم.
ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و مازندران درادامه گفت: اعتقاد من بر این بود که نوآوری را به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی عملکرد برای خود و همکارانم قرار دهم و تأثیر اقدام جدید و نوآورانه را، بر محیط سازمان و مأموریتهای محوله در چارچوب قانون و مقررات مستند سازی کنم.
خمری تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کاربستم تا با درک تأثیر نوآوری در سازمان زمینه آموزشی، عملی و اجرایی آن را در تیمهای با انگیزه و علاقمند اجرایی کنم.
فرماندهی سابق قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ افزود: در سازمان با استفاده از پیشنهادها وانتقادات ایدههای جدیدی را ایجاد کردم و با تشویق افراد، فرصتها و قابلیتهای جدید را شناسایی و آن را در کنار برنامههای مصوب برای تحول سازمان عملی کردم.
منصور خمری اظهارکرد: من افتخار میکنم که با کمک همکارانم کانون توجه سازمان را از تفکر ساختاری به تفکر فرآیندی که کارکرد بخشهای مختلف را شامل میشود، عملی کردم.
وی با بیان اینکه ارتقاء مهارتها و بهبود قابلیتهای همکارانم برکسی پوشیده نیست، گفت: در فرآیند مدیریتی خود در دو حوزه ثبات و دگرگونی حداکثر توجه را داشتهام و در بخشی از سازمان به پیشواز ثبات سازنده و دگرگونیهای تدریجی رفتهام.
امیر خمری تصریح کرد: داشتن برنامههای راهبردی متناسب با سازمان به طور جدی و سعه صدر با مشارکت همه کارکنان در ردههای مختلف به طور مستمر در برنامهها و اهدافم بوده است.
وی با اشاره به اینکه تشکیل کانون تفکر یکی از ارزشهای والایی سازمانی در هر سیستم است، گفت: تمام تلاشم بر این بود تا با توجه به رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا در جهت حاکم بودن ارزشهای اسلامی، روحیه طراوت دینی، عدالت، انضباط و اخلاق و آمادگی یگان در پاسخگویی به مأموریتها را با کنترل شاخصهای کمی و کیفی برای تحقق برنامههای سازمان سرلوحه کارم قرار دادهام.
ارشد آجا در گلستان و مازندران در پایان خود را سرباز ولایت خواند و گفت: در استانهای خراسان شمالی، گلستان و مازندران تمام سعی خود را برای خدمت به مردم به کار گرفتهام و بعد از این به عنوان سرباز ولایت در خدمت کشورم هستم.
در این مراسم ضمن تقدیر از عملکرد و فعالیت امیرخمری، سرهنگ محمد غفاری، به عنوان سرپرست فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ معرفی شد.
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