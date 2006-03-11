وزير اقتصاد فلسطين از كشورهاي جهان خواست به تشكيلات خودگردان بي تفاوت نباشند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، در دو هفته گذشته مقامات فلسطين حدود 70 ميليون دلار - بيش از 40 ميليون دلاري كه از سوي بانك جهاني ارائه شده، دريافت كرده اند و اين درحالي است كه 21 ميليون دلار ازاتحاديه اروپا و 10 ميليون دلاراز نروژ بوده است، اما وزير اقتصاد فلسطين اعلام كرد با وجود همه اين پول ها مقامات فلسطين فقط مي توانند 95 درصد از پول لازم براي حقوق هاي از موعد گذشته ماه فوريه را پرداخت كنند.

مازن سنوقراط (Mazen Sinokrot) وزير اقتصاد فلسطين گفت : اينكه ما چطور بايد حقوق هاي مارس را پرداخت كنيم خود يك راز است. اين در حالي است كه به محض در دست گرفتن دولت از سوي حماس كه در انتخابات ماه ژانويه پيروز شد، كمك هاي بين المللي به طور گسترده اي قطع خواهند شد.

سنوقراط در مصاحبه با نيويورك تايمز كه در دفتر وي در رام الله صورت گرفت، اظهار داشت : ما ورشكسته شده ايم. جهان نمي تواند ما را ترك كند. اين به نفع هيچ كس نيست- نه اسرائيل و نه براي هيچ دولت ديگر- كه فلسطين از بين برود. با جنين روشي بيكاري افزايش پيدا مي كند و اين موضوع در عوض صلح، خشونت را به ارمغان خواهد آورد.

وي افزود : 115 ميليون دلاردرماه فقط براي پرداخت كارمندان بخش دولتي نيازدارد واين درحالي است كه نيمي ازاين كارمندان، نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان مي باشند. فلسطيني ها در ماه 35 ميليون دلار از راه ماليات ها به دست مي آورند.

وي كه از اعضاي حماس نمي باشد، يكي از وزراي احتمالي دارايي در دولت جديد خواهد بود اما تاكيد كرد هيچ كس از حماس حتي اسماعيل هنيه پس از برگزاري انتخابات ژانويه با وي در اين زمينه گفتگو نكرده است.

وزير اقتصاد تشكيلات خودگردان فلسطين تصميم رژيم صهيونيستي براي جلوگيري از انتقال عوارض كمرگي به فلسطين را به عنوان تدبيري براي تنبيه مردم فلسطين كه به حماس راي داده اند،تصميم نامناسب خواند و از جهان خواست پيروزي حماس را به عنوان پنجره اي مستقيم به فرصتي ايجاد شده از سوي دموكراسي بنگرد.

وي درباره دولت سايه گفت: اين ايده خوبي نيست و نمي تواند راهي باشد كه فلسطين بپيمايد.

اين در حالي است كه كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا در اظهاراتي تهديد آميز گفت: ما تا زماني كمكهاي مالي خود را به فلسطيني ها ارائه مي دهيم كه آنها به خواسته هاي ما جامه عمل بپوشانند .

" بنيتا فررو- والدنر" كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا در گفتگو با روزنامه اتريشي استاندارد از اسرائيلي ها خواست با توجه به پيروزي حماس در انتخابات اخير فلسطين،بخشي ازعوارض گمركي و مالياتي متعلق به تشكيلات خودگردان فلسطين را بپردازند .

" فررو - والدنر " درباره كمك 120 ميليون يورويي اتحاديه اروپا به فلسطيني ها اظهار داشت : كمك بانك جهاني در حمايت مالي از فلسطيني ها بسيار ارزشمند است .