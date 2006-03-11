  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۶

همايش برگزيدگان جشنواره زنان فيلمساز در كيش برگزار شد

همايش برگزيدگان جشنواره زنان فيلمساز در كيش برگزار شد

همايش برگزيدگان نخستين جشنواره زنان فيلمساز از 17 تا 19 اسفند در جزيره كيش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نخستين همايش برگزيدگان جشنواره زنان فيلمساز از 17 تا 19 اسفند ماه در كلوپ هنرمندان جزيره كيش برگزار گرديد.

 در اين مراسم تعدادي از چهره هاي سينمايي و تلويزيوني نظير مجيد مجيدي ، مينو فرشچي ، مريم معترف، مريم كاظمي ، مهتاب كرامتي ، رابعه اسكويي، محمد رحمانيان و رضا بابك حضور داشتند.

در اين مراسم، ابتدا تصاويري از حضور هنرمندان در كلوپ سينمايي كيش به نمايش در آمد و در ادامه نيز، تيزر و كليپ  معرفي جشنواره براي حاضران و ميهمانان پخش شد.

همچنين دو فيلم برگزيده جشنواره ، به نمايش در آمد.

کد مطلب 301648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها