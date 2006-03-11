همايش برگزيدگان جشنواره زنان فيلمساز در كيش برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نخستين همايش برگزيدگان جشنواره زنان فيلمساز از 17 تا 19 اسفند ماه در كلوپ هنرمندان جزيره كيش برگزار گرديد.

در اين مراسم تعدادي از چهره هاي سينمايي و تلويزيوني نظير مجيد مجيدي ، مينو فرشچي ، مريم معترف، مريم كاظمي ، مهتاب كرامتي ، رابعه اسكويي، محمد رحمانيان و رضا بابك حضور داشتند.

در اين مراسم، ابتدا تصاويري از حضور هنرمندان در كلوپ سينمايي كيش به نمايش در آمد و در ادامه نيز، تيزر و كليپ معرفي جشنواره براي حاضران و ميهمانان پخش شد.

همچنين دو فيلم برگزيده جشنواره ، به نمايش در آمد.