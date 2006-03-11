"اسپايدرمن 2" همراه فيلم هاي نوروزي شبكه دو

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، فيلم سينمايي "اسپايدر من 2" ( Spider Man 2) دومين قسمت از فيلم موفقي است كه قسمت نخست آن توانست به فروش فوق العاده اي دست يابد. اين فيلم نيز كه به وسيله سم ريمي كارگرداني شده محصول سال 2004 امريكا است و از داستاني تخيلي بهره مي برد كه استفاده از جلوه هاي ويژه نوين و دستيابي به راه هاي تازه اي در ارايه تصاوير كامپيوتري كه در نوع خود منحصر به فرد است، مورد توجه كارشناسان و منتقدان فيلم قرار گرفت.



داستان فيلم درباره جواني به نام پيتر پاركر است كه 2 سال پس از آنكه نامزد محبوب خود ماري جين واتسون را به خاطر ويژگي فوق العاده اش رها مي كند و تصميم مي گيرد تا به عنوان اسپايدر من و نجات دهنده جامعه فعاليت كند، با كشمكشي دروني در خصوص قدرت خارق العاده اش مواجه مي شود و ميان اينكه قدرت فوق بشري اش نعمت يا نفرين است، دچار ترديد و تشويش مي شود. او در پي راهي است تا در خصوص هويت دوگانه اش به تعادل برسد و به طريقي از يك ابر قهرمان تبديل به دانشجوي دانشگاه شود.



در " اسپايدر من 2 " كه در مدت 127 دقيقه ارايه مي شود توبي مگواير، كريستين دانست، جيمز فرانكو، آلفرد مولينا، رزماري هريس، جي. كي. سيمونز، دونا مورفي، دنيل گيليس، ديلن بيكر و بيل نان به ايفاي نقش مي پردازند. اين فيلم با فروش فوق العاده 377 ميليون و 373 هزار دلار مواجه شد كه در عرصه فروش و استقبال مخاطبين امريكايي از يك فيلم در نوع خود ركورد به شمار مي رود.



اين فيلم در جشنواره هاي امريكايي و بين المللي زيادي شركت كرد و موفقيت هاي قابل توجهي نيز به دست آورده است. دريافت جايزه بهترين دستاورد جلوه هاي ويژه و نامزد دريافت بهترين دستاورد صدا و تدوين صدا در مراسم اسكار 2005، كسب جايزه سترن در زمينه بهترين بازيگر مرد، بهترين كارگردان، بهترين فانتزي فيلم، بهترين فيلمنامه نويس و بهترين جلوه هاي ويژه، دريافت جايزه امپاير در كشور انگليس به خاطر بهترين كارگرداني و نامزدي براي دريافت جايزه بهترين دستاوردهاي جلوه هاي ويژه و بهترين طراحي صدا از مراسم بفتا بخشي از موفقيت هاي اين فيلم در عرصه جشنواره هاي معتبر امريكايي و اروپايي به شمار مي رود.



فيلم سينمايي " اسپايدر من 2 " عيد امسال از شبكه 2 سيما پخش مي شود.